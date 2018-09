Quan l’obituari es converteix en una carta d’amor

LES PARAULES ESCRITES des del dolor sovint són les més difícils de fer aflorar. Per això quan un s’endinsa en l’obituari que El País va dedicar a un dels seus periodistes, el periodista econòmic Alejandro Bolaños, pensa en l’enorme repte d’haver d’escriure de la mort d’un company. L’obituari -un gènere sovint poc cuidat en la premsa espanyola i catalana- l’escriu la periodista Tereixa Constenla i deixa traspuar una gran estima de la primera a l’última línia en els detalls professionals i els personals. Els repassa un a un, a capes, dibuixant el retrat d’algú que va ser un premiat periodista econòmic, respectat per especialistes i profans; també el d’un home “savi, intel·ligent, i bo” que va deixar en els que l’estimaven el millor pòsit, resumit en el títol: “L’home que ens va fer millors”. Quin és el secret de l’article? Constenla obvia gairebé en tot el text un clàssic de l’obituari, la relació de qui l’escriu amb l’homenatjat. Ho deixa per al final: Bolaños era el seu marit. “Sento una immensa gratitud per haver-lo conegut i acompanyat durant 18 anys. Ell em va fer millor”, acaba, en un final que deixa el lector amb un nus a la gola. Els bons articles no es poden resumir, perquè, com en les bones simfonies, no hi sobra ni una nota: llegeixin-lo per comprovar com, en el difícil exercici d’escriure des del dolor, Constenla acaba teixint una carta d’amor.

L’‘ABC’, CAP DE CAMPANYA

La portada de l’ Abc de Sevilla de dissabte sorprenia: una imatge de Casado i el líder del PP andalús, Juanma Moreno, somrient en una cuina, com si estiguessin en un programa dels d’entrevistar famosos als fogons. Semblaria un anunci electoral si no fos una entrevista, encapçalada pel que podria ser l’eslògan de Moreno a les eleccions: “Andalusia necessita un canvi”. Si necessiten un cap de campanya per a les municipals, ja saben on trobar-lo: a l’ Abc.