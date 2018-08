L’obra mai serà bona si l’escenari no acompanya

El circuit de Spa-Francorchamps és un dels més llegendaris del motor. Tradicionalment hi hem vist grans curses. No va ser el cas de la d’ahir, que va guanyar de manera merescuda Sebastian Vettel.

El ritme acreditat demostra que Ferrari va arribar al traçat de les Ardenes amb els deures d’estiu molt ben fets. I que el campionat mundial encara és ben viu, que els disset punts que el separen de Hamilton no són una barrera insalvable, i que en les curses que queden encara hi ha moltes coses a dir. Sobretot si tenim en compte que la següent serà l’última a Europa d’aquest any, a Monza: a casa de Ferrari. La prova belga era tan ensopida -tot i l’incident de la volta inicial, l’avançament de Verstappen a Pérez i l’actuació d’orgull dels antics Force India- que la temptació de fer zàping i canviar de canal era massa gran. Sobretot per veure com a Silverstone no parava de ploure i el GP de la Gran Bretanya de MotoGP estava condemnat a la suspensió.

El dia abans vam veure l’ignominiós estat del terreny de joc al Nuevo Zorrilla. Esclar que els futbolistes no van a 300 per hora, però deunidó del mal que es poden fer si els tacs de les botes se’ls claven en una gespa en males condicions.

Poca estona abans, Tito Rabat tenia un dels pitjors accidents de la seva trajectòria esportiva als entrenaments de MotoGP: una caiguda horrible, amb unes lesions molt fortes que ja veurem com poden condicionar el seu futur esportiu. Un accident per culpa del mal estat de l’asfalt -i això que és nou- del circuit anglès.

A Bèlgica, la moguda que Hulkenberg va provocar a la primera volta, que va perjudicar diversos pilots, va demostrar l’eficàcia de l’halo, aquell element de seguretat (imprescindible) que ara ja no ens sembla tan lleig com fa uns mesos.

Tot plegat ens demostra que la seguretat ha d’estar per sobre de tot en el món de l’esport. En qualsevol modalitat. Fa dos anys, el Circuit de Barcelona-Catalunya va ser advertit que quedaria fora del calendari si no canviaven l’asfalt, i alguns pilots van amenaçar de no córrer la cursa de MotoGP. Entre ells Rossi. Ahir només Aleix Espargaró va qüestionar la seguretat d’un asfalt del qual ja s’havien queixat recentment tant els pilots de F1, com els del WEC.

Doncs per molt que Silverstone sigui l’autoproclamada home of motorsports, si no són capaços de canviar les coses, com han fet a Montmeló... bon vent i barca nova. Que ho preguntin a Toyota, desqualificada diumenge passat a les 6 Hores del WEC perquè l’alçada dels pianos va esmolar el fons pla dels seus cotxes més enllà del que permetia el reglament.