Les obres de Sixena, la nova víctima del 155

L’ordre emesa ahir pel ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, de retornar a l’Aragó les obres d’art de Sixena propietat del Museu de Lleida és una nova galleda d’aigua freda, una nova evidència -per si algú encara no ho havia entès- d’en mans de qui està el govern de la Generalitat. El ministre exerceix ara mateix de conseller de Cultura i es pot permetre, per tant, ignorar les decisions dels seus predecessors, Santi Vila i Lluís Puig, que seguint la legalitat catalana havien considerat inviable el retorn d’aquestes obres, en contra del que demana la justícia, pel fet que estan protegides per la llei del patrimoni de Catalunya. Per al ministre, no hi ha cap marge per litigar contra la justícia. Toca obeir-la, i punt. I toca fer veure que la decisió no té res a veure amb un posicionament polític.

Tot i el poder absolut que li dona l’article 155 de la Constitució -que posa l’administració catalana en mans de la Moncloa-, fins ara el govern espanyol havia extremat la prudència en la presa de control de la Generalitat, evitant polèmiques i gestos massa explícits. L’única excepció seria l’entrada de cavall sicilià a la conselleria d’Exteriors, amb el tancament de totes les delegacions internacionals. Tret d’aquest cas, s’ha seguit el “ sin que se note el cuidado ”. Ara Méndez de Vigo trenca a Cultura aquesta discreció en un tema molt simbòlic i sensible. Caldrà veure, però, si vol arribar fins al final o si tan sols es tracta d’un gest de cara a la seva galeria i, en tot cas, per decantar el litigi.

Ara caldrà veure amb quina oposició es troba tant dins de la conselleria com al territori. Costa creure que al departament hi hagi gaires ganes, a nivell polític i tècnic, de respondre dòcilment a aquesta instrucció del ministre. I també es pot preveure una negativa i una mobilització a Lleida, on ara mateix l’alcalde de la ciutat, Àngel Ros, queda en una situació complicada: el seu partit ha donat suport a l’aplicació del 155, però les obres són considerades un patrimoni de la ciutat. De fet, el mateix Ros havia demanat prudència a Méndez de Vigo.

En el rerefons, a més, hi ha el fet que un retorn així obre les portes a moltes altres demandes de devolució que podrien generar problemes a les grans institucions museístiques de la capital de l’Estat. Seria obrir la caixa dels trons. Caldrà seguir ben atents a aquest nou gir del litigi de Sixena.