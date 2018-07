L’obstacle per al traspàs d’Ordre Públic

Aquest matí arribaran a Madrid el primer conseller, senyor Pi i Sunyer, i el conseller de Governació, senyor Solves. L’objecte del viatge és cercar, amb la Comissió de traspàs de serveis, la fórmula per al traspàs del servei concernent l’Ordre Públic. Hi ha una qüestió que ha estat i és un gran obstacle per a aquest traspàs. La Junta de Seguretat de Catalunya és formada per sis individus: tres representants de l’Estat i tres de la Generalitat. En el cas que entre aquests dos grups d’interessos es produeixi un empat de vots, ¿qui ha d’ésser l’element que ha de decidir? Ha de decidir un membre que representi l’Estat -contesta el ministre de Governació. No; ha de decidir la representació de la Generalitat, diu l’Esquerra. ¿No hem de tenir la responsabilitat de l’Ordre Públic a Catalunya? -em deia una figura essencial de l’Esquerra, aquesta tarda. Doncs nosaltres hem de decidir. Heus aquí a quins problemes més grotescos resta reduïda l’Autonomia de Catalunya. Entretant, hom va tirant bombes, cometent atracaments ignominiosos, atemptats que ens fan caure la cara de vergonya davant el món civilitzat, i la gent s’entredevora alegrement sota el signe de l’humanitarisme de la caseta i de l’hortet [al·lusió a un lema atribuït al president Macià]. Ací a Madrid hom llegeix les notícies del desbordament anàrquic que hi ha a Barcelona i a Catalunya amb certa satisfacció, i tothom fa observar les excel·lències de l’Autonomia a mans de l’Esquerra. Per si tota aquesta ignomínia no fos prou, s’ha de venir a Madrid a negociar qui ha de tenir força per a resoldre els empats en la Junta de Seguretat, com si aquests problemes elementalíssims es poguessin tractar a base de majories i minories. Els problemes d’Ordre Públic continuen essent el tema de totes les conversacions polítiques. L’empitjorament que aquestes qüestions presenten preocupa d’una manera creixent. En l’ambient governamental certs actes es consideren incomprensibles. El que passa, però, era exactament previst i obeeix a lleis polítiques fonamentals. Hom ha sembrat això que ara creix, i seria molt sorprenent que la collita fos abundant, després dels esforços que s’han efectuat per fer-la granar bé. [...]