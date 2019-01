L’oportunisme polític del Partit Socialista

Finalment ha esclatat a l’exterior la crisi del Partit Socialista. La Unió General de Treballadors, o sigui les masses obreres i Sindicats que segueixen les directives del Partit, han acordat adherir-se a la tàctica revolucionària preconitzada, durant aquests últims temps, per l’ex ministre senyor Largo Caballero. La Unió General de Treballadors ha estat presidida, fins ara, pel professor i ex president del Congrés, senyor Besteiro. Aquest senyor ha mantingut un criteri diguem-ne moderat contra el senyor Largo Caballero. Si la Unió General de Treballadors ha acordat seguir Largo Caballero, era evident que Besteiro no tenia res a fer en aquesta presidència i que havia de dimitir. És el que ha fet. Aquests acords són en aquests moments dramatitzats amb gran vivacitat per la Premsa de Madrid i han estat tema de totes les converses polítiques. Des del punt de vista del Partit Socialista, no representa pas, al meu entendre, cap crisi. El Partit Socialista és un partit que té una tàctica purament oportunista, és a dir: es mou i fa servir els seus homes quan li convé i en el lloc que requereixen les circumstàncies. A l’època de les Constituents el professor Besteiro servia per a jugar contra Azaña i recollir la fracció dels obrers i del partit que eren contraris de la presència dels socialistes al Poder. Ara, el mateix senyor Besteiro és utilitzat per a jugar contra Lerroux amb l’objecte essencial de donar pretext a Largo Caballero per a recollir la fracció del Partit més avalotada i extremista. Això vol dir que si, a l’època de les Constituents, Besteiro serví per a corregir el ministerialisme de Largo Caballero ara serveix per a cobrir el revolucionarisme de l’ex ministre de Treball. No vol pas dir tot això que Besteiro i Largo Caballero hagin renyit. Vol dir només que el disc lluminós del Partit ha estat canviat. Besteiro era un disc verd esblaimat. Largo Caballero és un disc rogenc tan esblaimat com l’anterior. Quan es produeix una situació política en què convingui jugar el contrari del que s’està jugant, la posició d’aquests homes serà diferent. Cal no oblidar que els homes del Partit Socialista Espanyol fan política durant tot el dia. El fet, però, que la premsa i l’opinió dramatitzin tant aquesta darrera història del Partit Socialista fa que el govern en surti afeblit. [...] L’evolució del Partit Socialista espantarà molta gent i obligarà fatalment el govern a aclarir la seva posició. [...]