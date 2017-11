Es de lamentar la exaltación que el orgullo nacional produce. Clama ahora todo el mundo porque llevemos la guerra al África. Allá en el año 1859 oíase los mismos clamores, a pesar de haberse considerado injusto agredir a Marruecos, y aun creérselo motivado por el deseo que tenía el general O’Donnell de perpetuarse en el mando. [...] Era inútil encarecer los peligros que la continuación de la lucha entrañaba, los raudales de oro que en la campaña se había vertido, lo arriesgado que era arrostrar las iras de Inglaterra; decíase que para la honra de la Nación no se debía perdonar gastos ni sacrificios de ningún género. Nos envalentonó aquella infructuosa guerra hasta el punto de lanzarnos a toda clase de aventuras. Fuimos a la isla de Santo Domingo resueltos a recobrarla, y tomamos poco después parte en la expedición de México. Salimos de la una perdiendo y de la otra no ganando, y movimos a poco nuestra armada contra las Repúblicas del Pacífico. Tampoco de allí sacamos más que el destrozo de parte de nuestros buques; mas no por esto nos negamos a unirnos con Francia para ir a Cochinchina, donde por toda ganancia obtuvimos una mísera indemnización de guerra. Acallamos entonces algún tanto nuestros belicosos ímpetus; pero años después, viendo que Alemania se había permitido izar en las costas de Yap su bandera, volvimos a poner el grito en el cielo, conminando al Gobierno a que castigara cuanto antes la osadía del Emperador Guillermo. Hubo aquí ruidosísimas manifestaciones; se quemó en la plaza pública el escudo de Alemania; y el escándalo fue tal, que los hombres que hoy nos mandan [els monàrquics liberals], entonces en la oposición, se comprometieron a declarar la guerra al Imperio Germánico, si por segunda vez se los llamaba a los consejos de la Corona. [...] ¿Conviene fomentar ese orgullo? ¿No deben, por lo contrario, los hombres serios procurar aplacarlo siempre que sin razón se exalta? Ya que no piensan las muchedumbres, ¿no deben pensar por ellas los que las dirigen? [...] El amor al trabajo, no el amor a la guerra, es lo que debemos fomentar todos los que de veras estimemos esta exaltada y empobrecida Patria. Harto vivo está aquí el espíritu aventurero, para que se lo favorezca y se lo avive. Lo que está dormido es el espíritu industrial: ese es necesario que despertemos, si realmente deseamos poner la Nación al nivel de otras naciones.