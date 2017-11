La particular doctrina del cardenal Cañizares

L’ARQUEBISBE DE València, Antonio Cañizares, opina que “en el cas de secessió de països democràtics, ser independentista no és compatible amb ser bon catòlic”. L’argumentació fa plorar: “Quan es genera odi, això no és ser cristià”. Ho diu per l’ “A por ellos ”? I diu també: “En tot aquest procés de Catalunya no he sentit ningú referir-se als pobres”. ¿No va llegir que el TC va anul·lar part de la llei de pobresa energètica, per exemple? L’opció política i la fe tenen algunes connexions, però la incompatibilitat hauria de quedar restringida a casos severs. Posem per cas: ¿es pot ser bon catòlic i feixista? Un creu que no, però segurament Cañizares trobaria els arguments per justificar que sí. Al cap i a la fi, en això van consistir 40 anys de nacionalcatolicisme que em sembla que enyora.