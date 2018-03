Un pas al costat que ha de servir per foragitar el 155

El president, Carles Puigdemont, va fer ahir el pas que tothom esperava: va anunciar que renuncia “provisionalment” a la investidura en favor de Jordi Sànchez amb l’objectiu que es pugui formar a Catalunya un govern efectiu que permeti foragitar el 155, és a dir, la intervenció de l’autogovern. Puigdemont ho va fer després que l’independentisme votés unit al Parlament una resolució on es reconeix la seva figura i es reivindica el valor polític del referèndum de l’1-O. Es tracta d’una decisió sensata que desbloqueja la formació de govern, una prioritat que els últims dies s’havia convertit en un clam dels actors polítics, socials i econòmics.

Tot i això, el camí cap a la formació d’un govern efectiu encara no està expedit. El govern de Rajoy està molt preocupat pel fet que un pres polític com Jordi Sànchez pugui ser investit president, i és previsible que la maquinària judicial espanyola es mobilitzi per impedir-ho. És probable que el mateix jutge que manté en presó preventiva persones sota acusacions inversemblants com les de sedició i rebel·lió busqui la manera de derogar els drets polítics de Sànchez. En tot cas, entrem en una altra batalla judicial de resultat incert en què l’Estat, un cop més, es juga la seva credibilitat democràtica. La bona notícia és que si la justícia bloqueja l’elecció de Sànchez (que igualment ho tindria molt difícil per ser un president efectiu des de la presó), els partits independentistes tenen clar que hauran de proposar un altre nom com el de Jordi Turull (que a la llarga també podria ser inhabilitat) o Elsa Artadi. L’únic que podem demanar és que aquest procés, que té l’objectiu de deixar en evidència l’estat espanyol davant del món, no s’allargui més de l’estrictament necessari, perquè el país no pot suportar gaire més la intervenció de la Generalitat.

L’altra incògnita que s’haurà de resoldre les pròximes setmanes i mesos és com funciona la doble estructura de Govern a l’interior i l’anomenat Espai Lliure de Brussel·les que liderarà Carles Puigdemont com a president del Consell de la República. Ahir el president ja va parlar d’“estreta col·laboració” entre els dos òrgans i no hi ha dubte que la clau perquè aquesta fórmula funcioni és un repartiment de papers molt clar. Puigdemont ha de ser la cara visible del combat judicial internacional, i de fet ahir ja va anunciar la presentació d’una demanda davant el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides. Més discutible és que des de Brussel·les es pugui pilotar un procés constituent que caldrà veure com s’articula i en què consisteix realment. Seria un error que des de l’exili es vulgui interferir en la governança de la Generalitat. El nou Govern, tingui el president que tingui, ha de poder governar amb autonomia de criteri i sense condicionants, ho ha de fer, a més, per a tots els ciutadans i amb un pla clar i definit, amb total transparència i per recosir. I ho haurà de fer segurament buscant suports parlamentaris més enllà de l’independentisme estricte. Hi ha molta feina a fer encara, i el d’ahir és només un primer pas.