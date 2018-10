Zackie Oh d'Atenes

YouTube és una tomba sense llosa on alguns dels nostres amics viuen i moren davant dels nostres ulls. Si t'acostes a la tomba digital de Zak Kostopoulos podràs veure'l encara viu, el 2013, fent una campanya de lluita contra la sida: el Zak explica què vol dir sobreviure amb VIH durant anys en un país en què el sistema sanitari públic ha tallat totes les ajudes als malalts. La veu del Zak en anglès és tan suau que acaricia les ferides dels que l'escolten. "Hauràs de lluitar contra l'estigma –diu el Zak–, però no et deixis vèncer, no hi ha res de què t'hagis d'avergonyir. Trobaràs gent que et doni suport i t'estimi pel que ets. Vius amb VIH, però segueixes sent la mateixa persona: ets un ésser humà. Estima, això és tot". En aquesta època, el Zak era el president d'ΟLΚΕ (Homosexual and Lesbian Community of Greece) i col·laborador voluntari d'Athens Checkpoint, el centre per a la prevenció de la sida i de suport a les persones seropositives de la ciutat. Si treus el cap a la tomba digital del Zak, pots veure'l el 2014, transformant-se en Zackie Oh, el seu 'alter ego' 'drag-queen', per actuar al bar trans Koukles. La Zackie, vestida de lleopard, amb una cabellera curta de color caoba i ulls maquillats de blau, explica: "Atenes és dur si ets com jo".

El Zak va ser brutalment assassinat per dos homes, un d'ells d'un grup d'extrema dreta, i per vuit policies davant de desenes de càmeres de seguretat

Al vídeo 'Nits de 'drag-queens' a Atenes', el Zak explica que sempre s'ha sentit més segur als barris d'Atenes on hi ha migrants i refugiats que on només hi ha "pares de família grecs". Explica que ha estat atacat diverses vegades per homes grecs, mai per migrants. "Quan t'expresses públicament sobre l'homosexualitat o sobre la sida, quan camines pel carrer en 'drag' o amb maquillatge –diu–, les coses es posen perilloses. He patit diversos atacs homòfobs i insults, però també violència física". Mentre parla acaricia el seu gos. De tant en tant ell li llepa les galtes. Darrere d'ells, al costat d'unes sabates roses de taló alt i unes perruques, una zebra de plàstic dorm recolzada en una caixa on hi diu "Hate Nazis". "Fins ara, sempre he tingut sort –diu el Zak–, m'han donat algunes puntades de peu, però res més. He tingut sort sobretot perquè corro ràpid, i perquè crido molt quan tinc por".

El 21 de setembre del 2018, el Zak no va tenir sort, no va poder córrer tan ràpid. Va cridar, però ningú va fer res per ajudar-lo: va ser assassinat a puntades de peu a plena llum del dia, davant diverses persones que filmaven i s'ho miraven des de les seves finestres sense que ningú intervingués per evitar-ho.

Les primeres notícies que van aparèixer als mitjans de comunicació grecs van dir que el Zak era un ionqui que havia mort quan intentava atracar una joieria armat d'un ganivet. Es va dir d'ell que era un empestat de sida. Un marieta. Els mitjans de comunicació de dretes es van alegrar que hi hagués "un drogoaddicte menys, un sidós menys als carrers d'Atenes". Però després van aparèixer els enregistraments anònims dels que van ser els seus tres últims minuts de vida.

Els dos primers vídeos que van aparèixer mostren dos homes que impedeixen que el Zak surti de la joieria, li peguen, li trepitgen el cap. Quan per fi aconsegueix sortir escapant-se dels cops, vuit policies l'assalten, li peguen amb porres, li aixafen el pit fins a asfixiar-lo i l'emmanillen. L'equip mèdic que el va atendre quan la policia el va portar a l'Hospital Evangelismes simplement va preguntar: "Per què han emmanillat un home mort?" Finalment uns dies després va sortir a la llum un tercer vídeo filmat per una de les càmeres de vigilància d'una de les joieries properes: s'hi poden veure dos homes insultant i agredint el Zak abans que entri a la joieria.

A les nostres democràcies neoliberals nacionalistes la policia menja carn de 'drag-queen' i l'extrema dreta es corre sobre el cadàver d'un seropositiu

Mentre s'emprova un vestit de dol, la Zackie Oh explica la seva història 'drag': "La Zackie era una dona de l'alta societat que estava casada amb un home ric –explica–, però un dia ho va perdre tot, els diners, el marit. Va caure en l'alcohol, va tocar fons, però es va aixecar de nou, com una puta. M'agradaria obrir un local, un lloc sense identitat, no per a un grup determinat. Hi ha bars gais, hi ha bars lèsbics, bars per a migrants. M'agradaria que fos un lloc on tothom pogués sentir-se bé. La meva societat ideal en miniatura. Ja que no puc canviar aquesta societat, almenys hi hauria un lloc que s'assemblaria al meu món ideal".

El Zak va ser brutalment assassinat per dos homes, un dels quals pertanyent a un grup d'extrema dreta, i per un grup de vuit policies armats davant de desenes de càmeres de seguretat. A qui protegeixen els dispositius de seguretat? A les nostres democràcies neoliberals nacionalistes, la policia és el braç armat del necropatriarcat. No hi ha seguretat, sinó assetjament racista, sexista i homòfob. La policia menja carn de 'drag-queen'. L'extrema dreta es corre sobre el cadàver d'un seropositiu.

El Zak era gai. El Zak era una 'drag-queen'. El Zak era això i tota la resta. El Zak era seropositiu. De vegades, el Zak prenia 'speed' i MDMA. El Zak era un activista. El Zak era una de nosaltres. Gestionem la nostra ràbia, mobilitzem-nos ara que encara és possible. Aixequem-nos com putes en nom de la Zackie. Il·legalitzem els partits d'extrema dreta. Despatriarcalitzem la policia. Descolonitzem la llei. La veu suau de la Zackie torna a sortir de la seva tomba: "Crec que la gent que ataca altra gent, els feixistes, gaudeixen veient com t'espantes". El Zak entra al bany, es treu la samarreta, es depila les aixelles i les celles i es prepara per ser per sempre Santa Zackie Oh d'Atenes.

S'ha organitzat un 'crowdfunding' per ajudar els amics i la família a pagar un advocat que denunciï les persones i els policies que van assassinar el Zak. Si hi vols contribuir:

https://gogetfunding.com/justice-for-zak/