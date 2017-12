Un pensament per avui, a Brussel·les

CADA DIMECRES, a les set del vespre, al peu de les fosques escales del Tinell, a Barcelona, alguns centenars de persones es reuneixen per recordar els presos polítics. La setmana passada van pensar que potser seria l’última, però ahir s’hi van haver de tornar a reunir. A les rotllanes, fonts ben informades explicaven amb alleujament que ara Junqueras i Forn comparteixen cel·la o que els altres reclusos al·lucinen cada cop que els veuen per la tele en les imatges d’arxiu del 2 de novembre, quan van anar a declarar davant la jutge Lamela. Estem parlant del vicepresident del Govern i del conseller d’Interior, a qui el jutge Llarena ha deixat a la presó per evitar, textualment, que hi hagi més violència. Com a Cuixart i a Sànchez. Tots els que avui cridareu “Escolta, Europa”, recordeu-vos d’aquests quatre homes honestos.