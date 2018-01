El periodisme es paga

La decisió del 'Huffington Post' de tancar la seva plataforma de blogs té unes implicacions més destacades del que podria semblar a primera vista. Al capdavall, aquest mitjà està renunciant, d'una plomada, a un volum de tràfic que suposava fins al 15% de les seves visites. I que tenia un cost residual, ja que no pagava als qui hi contribuïen.

Aleshores? La decisió es fa per protegir el contingut editorial del 'Huff'. La marca tenia llistats fins a 100.000 bloguers diferents, que podien publicar el que els passés pel cap sense estar sotmesos a un principi de verificació. Recentment, per exemple, es va poder comprovar que un autor havia publicat lloances pagades a un càrrec de l'administració Trump en un article que ja s'ha retirat. En un moment en què creix la preocupació pels mitjans de notícies falses i la manipulació, el 'Huffington Post' busca netejar la seva imatge, encara que sigui sacrificant una línia rendible del seu negoci: les webs que operen sota el seu domini sumen uns 166 milions d'usuaris únics al mes, la major part de fora dels Estats Units.

És una mesura saludable, perquè envia un missatge cabdal al públic: el periodisme té un cost i, per tant, s'han de retribuir els professionals que asseguren uns estàndards en els continguts. Que el portal s'estigui plantejant introduir algun servei 'premium' de pagament no deixa de ser la conseqüència lògica d'aquest plantejament que encapçala la nova directora –nomenada fa un any– Lydia Polgreen. Aquesta periodista admet que les plataformes sense filtrar havien esdevingut "uns llocs cacofònics, desendreçats i eixordadors, on les veus queden ofegades, de manera que només preval la que crida més fort". I per això, esclar, ja tenim el meravellosament horripilant –o horripilantment meravellós– Twitter.