Les pintures de Saurí: el Pallars té un nou tresor

He estat a punt d’escriure que a Sort li ha tocat la loteria, però potser val més dir que tot el Pallars acaba de descobrir un tresor: un artista ha tornat a agafar el pinzell i ha pintat tota una església parroquial, ben bé com els seus col·legues de fa vora mil anys. L’impacte quan s’hi entra és formidable, perquè lluny d’intimidar el visitant, creient o no, l’enalteix. Santi Moix hi ha desplegat, sobre el guix blanc, tot el seu estimadíssim univers zoològic i vegetal amb abundància de tons de vermell, blau i verd i l’ha rematat amb una monumental flor ceràmica. És art modern concebut a l’estudi del pintor a Brooklyn, il·luminat modernament dins una església d’origen romànic, al final d’un carrer empedrat i costerut d’un poble penjat en una vall del Pirineu. La idea és encomanadissa i demana a totes les institucions implicades, començant pel bisbat d’Urgell, un pla de màrqueting per difondre-la a tot el món sense fer-la malbé.