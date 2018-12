El planeta gigante (1918)

Espléndido como pocas veces se muestra actualmente Júpiter en la constelación de los Gemelos, brillando como una estrella muy superior a la primera magnitud. El propio Sirio pasa a segundo plano ante la intensa luminosidad del planeta gigante. Pero si hasta atrae las miradas de los que nunca apartan los ojos del suelo, cuál no será el entusiasmo y la emoción que despertará su imagen telescópica a aquellos que sienten la belleza de los panoramas celestes. Y esta emoción y este interés suben todavía para quien, como el que suscribe, hace ya casi treinta años que sigue las vicisitudes de aquel mundo fantástico, que cuenta en su haber con treinta años de historia del gran planeta, registrada por visión propia, personal. Gracias a esa perseverancia, a ese interés jamás en declive que he sentido por el estudio del cielo, al contemplar nuevamente el majestuoso Júpiter vuelven a renacer en mi espíritu las visiones de otros tiempos, y pasan rápidamente por mi memoria las modificaciones incesantes, las convulsiones grandiosas de que he tenido la suerte de ser testigo durante esta serie de años. Claro que no es de suponer que un mundo unas 1.230 veces más voluminoso que el nuestro modifique en breve tiempo y en forma radical su aspecto. Pero, dentro de la continuidad milenaria de la fisonomía de Júpiter, aparecen tales cambios en la forma y tonalidad de sus detalles, que el observador queda asombrado, aun comparando ese planeta con el propio Sol, imagen de la inestabilidad. En términos generales, la fisonomía de Júpiter es la misma, no sólo dentro de un corto período de años sino aun dentro de varios siglos. En efecto: las primeras observaciones telescópicas de potencia suficiente, y que corresponden a los tiempos de Cassini y Huygens (mediados del siglo XVII), muestran ya el disco del planeta surcado por bandas parecidas a las actuales y dispuestas semejantemente. […] Júpiter va a mostrarse durante este invierno [de 1918] en condiciones insuperables de observación, y todo hace suponer que volverán a reproducirse aquellas imágenes memorables de algunos años atrás, que me permitieron descubrir la constitución flocular de los detalles del gran planeta, sirviéndome del ecuatorial del Observatorio Fabra. Aparte del elevado valor científico de tales observaciones, resulta que conviviendo con esas grandes manifestaciones de la Naturaleza, logramos, de pasada, separarnos en lo posible de las mezquindades de aquí abajo, hecho que, por si solo, ya constituye una gran ventaja para el observador.