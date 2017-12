El poeta va fer curt: les dues Espanyes et glacen el cor

LA MISÈRIA MORAL de Borrell enfotent-se de Junqueras a la presó i la borratxera de supèrbia de Soraya parlant d’escapçar partits democràtics que han guanyat les eleccions com si fossin organitzacions violentes, fan mal. Antonio Machado va fer curt: a milions de catalans, no és una de les dues Espanyes, sinó que són totes dues les que els han glaçat el cor. Totes dues aplaudeixen la policia que pega a la gent que vol votar, i al govern que usa la fiscalia, l’Audiència Nacional i el Tribunal Constitucional per als seus propòsits. Per acabar amb Catalunya estan acabant amb la separació de poders i els dret civils. No cal ser independentista per no votar cap dels partits que contribueixen al camí de la repressió, la humiliació i la mentida que ha triat Espanya i que glaça el cor.