El populista Tajani i la mida de les pàtries

VAIG CONÈIXER Antonio Tajani en un viatge per a periodistes organitzat i pagat per l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Són viatges llampec, amb reunions cronometrades, l’una darrere l’altra, amb tota mena de capitostos europeus. En l’estona que hi vaig compartir, Tajani em va semblar un tipus desimbolt, simpàtic i prou cínic per fer-nos el discurset de la preocupació pels populismes, ell que va ser fundador del partit Força Itàlia de Silvio Berlusconi. Ara, en una nova exhibició de la mort d’Europa a mans dels interessos nacionals, ha declarat a l’ Abc que “no hi ha petites pàtries”. I aquest senyor és el president del Parlament Europeu i ho diu des del cor d’Europa, continent que, així que camines uns quants quilòmetres, passes una frontera. Em va fer pensar en el que ens va dir ahir en Martí Gómez: “S’estan dient moltes tonteries en general”.