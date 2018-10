L’‘A por ellos financer’ o el càstig a la colònia

L’EXCLUSIVA DE L’ARA sobre l’ A por ellos financer confirma (per si calia) que per a l’estat espanyol els catalans som uns espanyols defectuosos que hi som per pagar i callar. Discrepo dels que diuen que ja ens podíem imaginar que l’Estat no es quedaria de braços plegats veient que una regió se’n vol anar, sobretot si, a més a més, representa el 20% del PIB i el 25% de les exportacions. En una democràcia com la que diuen a Madrid que som, no quedar-se de braços plegats hauria volgut dir que l’Estat negociaria, invertiria o oferiria. La resposta violenta de la policia, el tancament de files propagandístic dels mitjans espanyols i la implicació del rei i del govern espanyol en la represàlia financera és d’una violència institucional tan gran que dona la raó als que creuen que, quan es tracta de Catalunya, el reflex de l’Estat és castigar la colònia.