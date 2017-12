Fer possible el govern impossible

LLEGEIXO que en psicologia es defineix com a projecció el procés pel qual desplacem cap a algú altre la nostra càrrega negativa, amb la idea d’alliberar-nos-en. D’acord amb el concepte, veig projecció en els delictes d’odi que l’Estat està imputant a tort i a dret a polítics o mestres catalans. Van venir a pegar i van acusar quatre polítics pacífics de violents. Acusen el sobiranisme de ser font d’inestabilitat però firmen decrets perquè les empreses marxin. Demanen que ningú no imposi idees però amenacen amb noves detencions fins i tot per haver confegit una llista electoral. Acusats judicialment i intervinguts econòmicament, ja es comprèn que per a Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP acordar una investidura i un programa de govern digne d’aquest nom serà el més semblant a una missió impossible. Però ho han de fer. Per ells mateixos, per la gent i pel país.