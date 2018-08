La premsa madrilenya es llepa els dits amb Sánchez

260x366 Portada de l'Abc, 14 d'agost del 2018 Portada de l'Abc, 14 d'agost del 2018

La portada de l''Abc' d'aquest dimarts és per emmarcar. Es veu la foto en primer pla d'un dels nens rescatats per l''Aquarius' en alta mar, embolicat amb una manta vermella. El fotògraf ha captat el moment en què el nen, amb els ulls enrogits, li dedica una mirada que desarma i que mostra la magnitud del drama que es viu al Mediterrani. El titular rebla el clau: "Sánchez abandona l''Aquarius' quan és més a prop". Algú podria pensar que el diari és crític amb la política migratòria del govern del PSOE i que la informació anirà acompanyada d'un encès editorial a favor d'un canvi de postura i d'acollir els migrants de l''Aquarius'. Però res més lluny de la realitat. A la web de l''Abc' la informació està complementada per un comentari editorial del director, Ángel Expósito, en què es posiciona clarament contra l'acolliment. Què passa, llavors? Molt fàcil. La premsa conservadora madrilenya es llepa els dits amb el canvi de posició de Sánchez i aprofita per dir: ¿Veieu com teníem raó quan ens hi vam oposar la primera vegada? Així, 'El Mundo' titula: "Sánchez fa una altra giragonsa amb la immigració i ignora l'Aquarius". I 'La Razón' rebla el clau: "Sánchez s'autocorregeix i rebutja ara l'Aquarius". 'El País', en contra del que va fer al juny, ara minimitza la qüestió en portada i la redueix a un tema de sumari amb foto petita.

Premsa catalana

I què fa la premsa catalana? L'ARA és l'únic que aposta pel canvi de postura de Sánchez com a tema principal i el completa amb un dur editorial. El cas més estrany és el de 'La Vanguardia', que obre amb el titular "Més control migratori de Rabat en espera de fons" i deixa l''Aquarius' per a un subtítol. Això sí, li dedica l'editorial. 'El Periódico' el posa de tema secundari i 'El Punt Avui' el porta al fris. Algú té por de molestar Sánchez?