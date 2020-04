La prensa alertó de la epidemia gripal (1918)

Se recordará que cuando la prensa dio el grito de alerta, a propósito de la invasión de la gripe que tantos estragos está causando en toda la península, se desautorizó a los periódicos desde las esferas oficiales, diciéndose que estaban alarmando sin motivo a la opinión. Ocurre siempre lo mismo: la prensa prevé el peligro, lo denuncia, se arma una algarabía de mil demonios, y acuden las autoridades, siempre rezagadas, a poner remedio, no al mal directamente, sino a las informaciones escandalosas. Por supuesto que los periodistas vamos a veces demasiado lejos, por exceso de celo; pero en un asunto como es el de velar por la salud pública podría disculparse la exageración. Lo cierto es que la epidemia reinante, desgraciadamente, se ha, extendido y que el mal peor no está en el escándalo que armara la prensa, sino en haberse adoptado tarde aquellas medidas de sanidad cuya implantación debió preceder a la primera noticia que sobre la amenaza de la gripe dieron los periódicos. Sucede con demasiada frecuencia que se desmiente a la prensa, con motivo de una información alarmante, para luego venir a parar en que nada se exageró, vistas las consecuencias al estallar el conflicto. Es decir, lo más lamentable es que la prensa acierte y que tenga un éxito en sus negras predicciones. Se trata de un éxito -ya lo estamos viendo- que supone un número considerable de víctimas. Por lo que toca a nuestra querida ciudad, donde no hay otoño que no se haga sentir por el recrudecimiento de otras enfermedades de carácter endémico, valdría la pena de que todos los años, al llegar el mes de septiembre, se extremaran las medidas de higiene en previsión de contingencias lastimosas. Lo primero que se ha dicho ahora, para tranquilizar a los más medrosos, es lo que se dice de costumbre en estos casos y en estos meses: que se muere en octubre mucha gente, que hay muchos enfermos, que aumenta el tifus y que, por lo tanto, nadie debe alarmarse, sabiendo que es un mal del tiempo. Pero esto es una razón de más para que nos halláramos prevenidos al llegar esta época del año, y el que hasta ahora hayamos tenido el tifus como una enfermedad endémica no quiere decir que no pueda hacerse nada para evitarla. Sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Establecer en Barcelona un buen régimen de saneamiento, merced al cual pudiéramos corregir males antiguos y precaver otros nuevos, es una ilusión que habremos de abandonar al fin por irrealizable. Pero no será sin vergüenza, porque la higienización de las grandes ciudades no es un imposible ni mucho menos.