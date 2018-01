JOSEP PLA ARRENCA les seves noves notes disperses amb un retrat monumental dels catalans, segons el qual tenim “la psicologia d’un home penjat a mig aire, que té por d’ésser ell mateix”. Doncs bé, tot el que ha passat aquests anys respon al canvi d’aquesta psicologia de la majoria, que ha passat a dir en veu alta que pagar i callar ja no és un projecte espanyol acceptable. La presa de pèl és formidable: Guindos acusa l’economia catalana de ser un llast, Montoro ofega TV3 amb l’IVA, els presidents regionals renyen Catalunya i fan d’imitadors barats dels discursos del rei, i el jutge que s’encarrega de Junqueras afirma, en llenguatge afinat, que com que el sobiranisme podia guanyar, calia mantenir Junqueras a Estremera, no fos que persistís en l’actuació i reiterés el delicte. El delicte de tirar endavant un projecte polític. I deien que el 21-D tenia garanties. I que no són presos polítics.