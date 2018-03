De presidiario a gobernante

Voy preguntando a los hombres representativos de Cataluña qué es lo que piensan del momento presente, qué es lo que quieren, adónde van. Mi encuesta es, hasta ahora, bastante satisfactoria. En Cataluña no pasará nada. Es decir, no pasará nada de lo que el español no catalán recela. El triunfo electoral de las izquierdas no dará a Cataluña una orientación revolucionaria, aunque muchos hombres de izquierda, desde luego todos los de la derecha, puedan creerlo todavía. En Cataluña hay, por encima de todo, un hondo sentido conservador que se impondrá fatalmente. Yo no sé si los hombres de la Esquerra, profesionales casi de la revolución, se resignarán a aceptarlo. Si no lo hacen, peor para ellos. El nivel más alto del izquierdismo en Cataluña se consiguió el día de las elecciones, cuando hasta muchos hombres de la Lliga desertaron del Frente Catalán de Orden y votaron a la Esquerra. A partir de aquel día, el sentido izquierdista de Cataluña empezó a decaer. Dentro de unas semanas, de unos meses, los hombres representativos del izquierdismo comenzarán a sentir la presión de una masa cada vez más conservadora y prudente. Hasta que dentro de un par de años haya un triunfo electoral de derechas. Es difícil prever aún si el presidente de la Generalidad y sus correligionarios, al tomar de nuevo el poder, se resignarán a reconocer este hecho cierto y acompasarán su obra gubernamental a este ritmo de la opinión pública, que cada vez frenará más su dinámica de origen revolucionario. Parece ser que sí; que estos hombres de la Esquerra que hace quince días aparecían a los ojos de las gentes de orden como unos terribles demagogos, apreciarán exactamente de dónde les ha venido el impulso que les lleva de nuevo al poder y cómo y por qué pueden perderlo. Hoy se han conocido en Barcelona unas declaraciones de Companys a los periodistas de Madrid, que reflejan exactamente un estado de conciencia: “Siento en estos momentos -ha dicho el presidente de la Generalidad- una extraña sensación. La misma a la que no pude substraerme en los días que siguieron al 14 de abril [del 1931]. Cuando tomé el gobierno de Barcelona pasé de ser un conspirador a ser un gobernante. Los guardias me saludaban y los policías se inclinaban reverentes a mi paso. Yo sentía el impulso de ocultarme. Tenía que reaccionar, pues la primera impresión era que venían a detenerme. Ahora me sucede algo parecido. Los guardias se cuadran ante mí. Las gentes me miran con aire curioso o admirativo. Tengo que frotarme los ojos para convencerme de que no estoy soñando. ¡Aún no hace ocho días que era un presidiario!” […]