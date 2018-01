La presó com a correctiu per reinserir-se a la societat

Durant aquestes festes de Nadal s’ha resolt un dels casos que més ha commocionat l’opinió pública: el crim de la jove madrilenya Diana Quer. Durant els més de 500 dies en què ha estat desapareguda, el cas ha mostrat la pitjor cara d’alguns mitjans de comunicació, que han ocupat hores de programes televisius i pàgines de diaris amb especulacions i intimitats irrellevants i fins i tot falses sobre la família Quer.

A més, ara el cas tindrà una altra derivada: el debat sobre la presó permanent revisable que es podria aplicar a l’autor confés del crim, José Enrique Abuín. Aquesta figura es va introduir en la reforma del Codi Penal de l’any 2015 que va ser aprovada només amb els vots del PP i segons la qual el condemnat ha de complir fins a 35 anys de presó, segons el delicte comès. Un cop transcorreguda la pena, un tribunal valora si el pres s’ha rehabilitat i, per tant, pot quedar lliure, o si ha de continuar entre reixes. Si es considera que no s’ha rehabilitat, es manté a la presó encara que ja hagi complert la pena fins que una nova vista consideri el contrari. Per a molts experts juristes aquesta mesura és una cadena perpètua encoberta.

El Codi Penal espanyol es va convertir amb la reforma en un dels més durs d’Europa, ja que fins aleshores un condemnat només podia passar a la presó un màxim de 40 anys. La reforma es va aprovar després d’un cas similar al de Diana Quer, que també va anar seguit d’una onada mediàtica de criminalitat: el de la jove Marta del Castillo, el cos de la qual encara no ha aparegut.

L’octubre passat el Congrés de Diputats va aprovar -només amb l’oposició del PP- una proposició de llei per suprimir aquesta pena. També el Tribunal Constitucional ha de resoldre -des de fa més de dos anys i mig- un recurs en contra d’aquesta pena. Aquesta pena, que és un eufemisme per no parlar de cadena perpètua, atempta contra l’article 25 de la Constitució, que assegura que les penes de presó han de ser un correctiu per expiar la culpa orientat a la reeducació i la rehabilitació dels condemnats perquè puguin reinserir-se a la societat. Cal que prosperi la proposició de llei al Congrés de Diputats; mentre no ho faci, el debat està servit en el cas d’Abuín. Les decisions dels polítics i dels jutges s’han d’abstreure, tant com es pugui, del circ mediàtic de torn.