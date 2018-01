El preu de les dades al mòbil

Dubto que hi hagi gaires lectors que encara arribin a final de mes escurant els últims megabytes de dades inclosos en la tarifa de mòbil que tenen contractada. Les operadores ja s’han ocupat d’endossar-nos, tant si vols com si no, ampliacions de la franquícia mensual per justificar els increments generalitzats de preu que els permeten mantenir la facturació mitjana per client. Probablement no necessitem tantes dades, però les paguem igualment.

L’empresa sueca Ericsson, fabricant d’equipaments de xarxa, ha quantificat aquest fenomen en una enquesta a 14.000 consumidors de 14 països. Resulta que l’usuari mitjà de smartphone paga cada any per 31 gigabytes de dades que no fa servir, que sumen un terabyte i mig al llarg de la seva vida de consumidor. L’estudi, titulat Cap a un futur de consumidors amb 5G, també explica que el 60% dels clients de telecomunicacions consideren que les tarifes són massa complicades, només un 30% creuen que la seva companyia les explica com cal i molts voldrien fer servir l’excedent de dades no consumides per a alguna cosa.

Ericsson conclou que els futurs desplegaments de xarxes 5G seran una oportunitat perquè les telecos redefineixin les seves polítiques de cobrament de dades al mòbil. Ja fa mesos que alguns directius vaticinen que abans de deu anys l’internet al mòbil serà de franc, perquè el que contractarem seran els serveis que transporti la connexió. En un món futur d’objectes connectats és probable que acabem pagant per dispositiu i no per les dades consumides.

Vodafone ja ho està provant al mercat espanyol amb rastrejadors de mascotes, de motxilles i de cotxes. No és l’única empresa que explora el mercat: Javier Gutiérrez, el responsable d’estratègia i desenvolupament de xarxes de Telefónica, em reconeixia aquesta setmana que un dels objectius del seu pla pilot de 5G a Segovia i Talavera de la Reina és precisament estudiar els nous models de cobrament dels serveis de telecomunicacions.