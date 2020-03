Les primeres xifres indiquen la profunditat del cop a l’economia balear

Les primeres xifres que s’estan posant sobre la taula deixen palès que el coronavirus suposarà un cop de gran profunditat per a les Balears. El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, va donar dijous les primeres dades oficials sobre els expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTO) i va reconèixer que, segons les estimacions de l’Executiu, afectaran més de 200.000 treballadors.

D’altra banda, els càlculs del Centre de Predicció Econòmica (Ceprede) col·loquen les Balears al capdavant de la caiguda del Producte Interior Brut (PIB) de tot l’Estat, amb un 2,7%. No és casualitat que el segon lloc del podi sigui per a les Canàries, amb un 2,1%, perquè el turisme és un dels majors damnificats de la crisi econòmica desencadenada pel coronavirus. “Les Balears i les Canàries previsiblement acusaran amb major intensitat la caiguda del consum, (...) vinculada directament amb l’activitat turística”, assenyala l’informe. Segons les dades de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), les arribades de turistes internacionals podrien baixar entre un 20% i un 30% el 2020 a tot el món. Les comparacions ajuden a entendre el panorama actual: l’any 2009, en plena crisi econòmica, les arribades de turistes es varen reduir un 4%.

No és possible saber a hores d’ara quants de llocs de feina es destruiran a causa d’aquesta crisi. Però no està de més recordar l’anterior. Segons les dades de l’Ibestat, des del 2008 fins al 2013, es varen perdre 53.868 afiliacions a la Seguretat Social.

8.080 ERTO des de l’inici de la crisi

De moment, ja s’han presentat en la Direcció General de Treball un total de 8.080 ERTO, amb una estimació de 71.100 treballadors afectats. Per illes, el 85,7% s’haurien sol·licitat a Mallorca; el 9,6%, a Eivissa; el 4,4%, a Menorca; i només el 0,3%, a Formentera. Segons les previsions de la Conselleria, es podrà arribar als 16.000 ERTO registrats. “Com més n’hi hagi, millor. Voldrà dir que no s’estan acomiadant treballadors”, manifestà Negueruela, a més de recordar que els acomiadaments estan prohibits durant l’estat d’alarma. De tots els treballadors que acabaran afectats per un ERTO, el Govern calcula que n’hi haurà uns 172.000 per causes de força major, encara que també n’hi haurà de sectors econòmics perjudicats indirectament pels tancaments decretats durant l’estat d’alarma. I també cal afegir-hi uns 44.000 treballadors fixos discontinus que encara no han estat cridats per fer feina i que també s’inclouen en els ERTO de força major.

Les notícies sobre els expedients de regulació temporal de l’ocupació a les grans empreses turístiques de les Balears són una constant des que va començar la crisi del coronavirus. Melià i Riu varen presentar un ERTO dimecres passat. En el cas de la primera, n’ha afectat 8.382 de tot l’Estat. Els únics que han quedat fora d’aquesta mesura són els directius, els quals continuaran treballant amb una reducció del 50% del seu salari. Quant al Grup Riu, que ha tancat els hotels de les Balears, les Canàries, Andalusia i Madrid, l’ERTO afectarà 5.500 treballadors.

El següent va ser el grup hoteler mallorquí Barceló, que va presentar un ERTO dijous passat, el qual s’aplicarà al 100% de la plantilla, formada per 6.500 treballadors. Barceló ha tancat 68 hotels a tot l’Estat i també ha suspès l’activitat de les oficines centrals. Iberostar, igualment, ha hagut d’aplicar un ERTO després de tancar els 38 hotels que té a Espanya a causa de la pandèmia del coronavirus. En aquest cas, la mesura afectarà 5.000 treballadors, també de les oficines centrals. A més, la cadena té previst prendre una mesura similar en altres països -Iberostar té 120 hotels repartits per tot el món, amb 34.000 treballadors-.

Pèrdues de 40 milions en 15 dies

Les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus també s’han sentit amb força en el sector del lloguer turístic. Segons les dades de l’associació Habtur Balears, s’han deixat de guanyar 40 milions d’euros en 15 dies, només a les Balears -a l’Estat, fins ara s’han perdut 260 milions d’euros, d’acord amb les xifres de la Federació Espanyola d’Habitatges i Apartaments Turístics (Fevitur)-. “Hem perdut en dues setmanes 40 milions d’euros d’ingressos directes, és a dir, de reserves d’allotjament”, explica a l’ARA Balears la gerent d’Habtur, Maria Gibert. En l’actualitat, hi ha 20.000 habitatges de lloguer turístic regularitzats a l’Arxipèlag, amb un total de 120.000 places.

Gibert destaca que hi ha persones per a les quals “el lloguer turístic és la principal activitat econòmica i que quedaran sense cap ajuda” per fer front a la crisi econòmica que seguirà la sanitària. De moment, el Govern no ha aprovat cap mesura per a aquest sector. A més, fins ara s’han posat en marxa línies de crèdit estatals i autonòmiques destinades a empreses i no a particulars. Però, segons explica la gerent, el 90% dels 4.000 socis d’Habtur són particulars. “Hi ha associats que ho estan passant molt malament perquè viuen exclusivament d’això”.

EL GOVERN NEGA QUE S’AMENACI ELS FUNCIONARIS

La portaveu del Govern, Pilar Costa, va negar divendres que s’hagi amenaçat des de Funció Pública els funcionaris que no obeeixin ordres. “Només se’ls donen indicacions”, va dir. Aquesta situació va esclatar després d’un cas sospitós de coronavirus en la Direcció General de Treball. El conseller Iago Negueruela es va haver de posar a tramitar ERTO dimarts passat, després d’una allau de baixes entre els 16 funcionaris que les havien de gestionar. De moment, Negueruela ha anunciat que aquestes baixes s’investigaran.