La principal prioritat ha de ser recuperar l’autogovern

El diputat d’ERC Roger Torrent va explicar ahir que el seu partit vol que els lletrats del Parlament avalin amb un informe jurídic la investidura telemàtica de Carles Puigdemont des de Brussel·les abans de donar-hi suport. Es tracta d’un canvi d’estratègia respecte a la que es va seguir per aprovar les lleis del referèndum i de transitorietat, en què una majoria de la mesa de la cambra va ignorar els advertiments dels lletrats sobre la legalitat d’uns procediments que havien estat invalidats pel TC.

Què ha canviat des de llavors per justificar aquest gir? Moltes coses. Sobretot, que avui sabem fins on està disposat a arribar l’estat espanyol en la seva resposta repressora, i quin és l’elevat preu que alguns estan pagant en termes de privació de llibertat o exili. També sabem que la majoria independentista, tot i que molt sòlida, no supera encara el llindar del 50%, per la qual cosa es fa imprescindible sumar suports al projecte de la República.

Davant d’aquest escenari, ERC ha entès que l’independentisme necessita reformular el seu full de ruta per fer-lo més realista i marcar-se com a primer objectiu la recuperació de les institucions -que ara mateix, recordem-ho, estan en mans de l’administració de l’Estat- per instaurar un govern fort i amb les llums llargues. Junts per Catalunya continua posant al davant la investidura de Carles Puigdemont sense concretar com.

El repte dels dos partits és fer compatible la formació de govern, i acabar així amb l’aplicació abusiva del 155, amb mantenir el reconeixement de la figura de Puigdemont com a president, i la resta del seu Govern, injustament i il·legítimament defenestrats. Tots els actors han d’entendre que l’objectiu, en una situació d’emergència com l’actual, és recuperar la institució i seguir una estratègia lúcida.

En aquest sentit, cal mesurar bé cada passa i tenir en compte les conseqüències de mantenir la tensió amb l’Estat, a ple rendiment en l’actuació repressiva. La prioritat ha de ser recosir una societat que, tal com demostren els resultats del 21-D i els interessos d’alguns, podria caminar perillosament cap a la fractura. El país necessita recuperar una certa estabilitat per encarar en millors condicions els pròxims embats que, ben segur, l’Estat plantejarà.