El problema de l’espanyolitat amb el feixisme

DIU L’ASSAGISTA Rob Riemen que “el feixisme contemporani no s’ha de comparar amb els resultats del feixisme del segle XX, sinó amb la seva forma inicial”. La forma inicial del feixisme va ser la violència verbal i física i la intimidació de l’adversari. Exactament el que surt al vídeo que aquest diumenge ha penjat la web de l’ARA: un home està arrencant llaços grocs al passeig Marítim de Pineda de Mar. Quan veu que algú li fa una foto i li pregunta si aquells llaços li molesten, l’home li deixa anar d’una tirada “ Maricón, mierda, sinvergüenza y judío ”. I l’amenaça amb pegar-li. I per si no ha quedat clar per què ho diu, afirma:“ Yo estoy en España ”. L’espanyolitat té un problema, que es diu feixisme, que es veu en les mirades que et dediquen alguns quan et veuen que portes el llaç groc, potser perquè els recorda la seva condició de carcellers.