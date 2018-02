Un processat per corrupció al dia, una xacra que sembla no tenir aturador

Són dades del Consell General del Poder Judicial. Durant els tres primers trimestres del 2017, 314 persones es van veure involucrades en algun dels 77 casos per corrupció que van acabar als tribunals. Cada setmana, dos casos nous. Cada dia, una persona processada. Com a trist consol queda que és una mica menys que el 2016, quan en conjunt hi va haver 112 casos, amb 659 processats.

Després dels escàndols del cas 3%, del cas Gürtel, del cas ERO, del cas Palma Arena i de la llarga llista dels que surten de manera habitual als mitjans, podria semblar que els representants públics, les institucions i els partits haurien d’haver posat tot tipus de tallafocs per evitar nous casos de corrupció. Les xifres parlen. Cada setmana n’hi ha dos de nous, la gran majoria a escala local i municipal, cosa que demostra que la corrupció no sembla tenir aturador. I esclar, això passa a tot arreu. El 2017, per exemple, les Canàries, amb 24 casos, encapçala el rànquing, seguida de prop de Catalunya, amb 23 casos, i el País Valencià, amb 16.

Els ciutadans sembla que s’hi hagin acostumat i només demanen de tant en tant alguna immolació pública, si és possible dels representants del partit contrari, per fer veure que el tema realment preocupa. Els partits més afectats -el PP, el PSOE, CDC i Unió, que són els que han tocat poder durant més temps i per tant han tingut més possibilitats de lucrar-s’hi-, s’excusen assegurant que eren “casos aïllats” i que ja han pres mesures per evitar que es tornin a repetir. La realitat, vistes les xifres dels nous casos, els desmenteix. Tenint en compte, a més, que en molts casos la corrupció va lligada al finançament il·legal dels partits, que disposen així de més diners per a les seves campanyes i per comprar voluntats, els processaments els surten a compte perquè la corrupció no penalitza electoralment. Ho deu haver descobert Ciutadans, que ja no té la lluita contra la corrupció com a bandera ni posa línies vermelles en els seus pactes amb el PP i el PSOE. I també ho veu ERC, que sense pràcticament casos no n’ha sabut treure gaire rendiment.

Les confluències de Podem, als ajuntaments on governen, han mirat d’implementar estructures de control i transparència més estrictes, però costa que la ciutadania s’hi impliqui. I sense això, sense una ciutadania realment vigilant i implicada, que castigui socialment els corruptes i els corruptors, serà difícil aturar aquesta xacra.