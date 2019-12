Un programa que us farà anar molt calents

Aquesta recomanació televisiva està pensada fins i tot per a persones que no miren la televisió, espectadors que necessiten formats diferents per desconnectar de la realitat, famílies que busquen un programa que cohesioni els seus membres i parelles amb ganes de passar un vespre romàntic a casa.

A Netflix trobareu quatre opcions diferents de gravacions d’una llar de foc cremant. Com a bàsic perfecte teniu Chimenea en tu hogar: los chisporroteos de la madera de abedul. És, de llarg, la que mostra uns troncs més elegants i unes flames més vigoroses. Una hora sencera de la crepitació seca de la fusta i un foc hipnòtic de flama clara i viva que, a partir del minut cinc, ja té l’esplendor visual necessària per fer més acollidor el vostre menjador, sala d’estar o dormitori. Si sempre heu volgut adormir-vos amb els espetecs de les guspires i el lleu cruixir de la fusta de bedoll quan crema, aquest és el vostre programa. Només cal que apugeu la calefacció de casa o us tapeu bé amb una manta per aconseguir la sensació d’escalfor desitjada sense patir per les brases ni el fum. La producció està dirigida pel prestigiós creador de vídeos de llars de foc George Ford.

Si disposeu d’un aparell de televisió d’última generació teniu Chimenea en tu hogar 4K Ultra HD, del mateix director. Guanyareu en definició d’imatge però perdreu en l’elegància dels troncs, de combustió més ràpida i crepitació més enèrgic.

Si necessiteu un ambient amb més complements podeu optar per la minisèrie Chimenea para tu casa, de tres episodis d’una hora, també amb el segell de George Ford. El primer capítol us ofereix Chimenea chisporreante de leña, amb la crepitació de la fusta i, atenció, fil musical de nadales nord-americanes de fons, en versió d’un teclat electrònic de gamma baixa. El capítol número dos recupera el so ambient de la xemeneia, en versió més suau i flama de baixa intensitat, sense afegits melòdics. El tercer capítol és l’opció Chimenea chisporreante con música, en què gaudireu d’una banda sonora més genèrica de grans èxits amb el mateix teclat electrònic del primer episodi.

Si la llar de foc de tota la vida és una opció massa clàssica o enyoreu les revoltes amb contenidors cremant a Barcelona, trieu Chimenea hogareña: bright edition, la proposta més radical i extrema de George Ford. Es tracta del típic bidó cilíndric abandonat sota un pont davant d’un mur de maons vells decorat amb grafitis. Al primer minut apareix un encaputxat que, al sentir soroll de sirenes, tira una vareta fluorescent dins del bidó, on s’encenen unes flames (de creació digital) que van canviant de color al llarg d’una hora. Cada quinze minuts se senten sirenes de cotxes de policia i el soroll d’un helicòpter amb inspecció aèria amb focus potents que controlen les flames, cosa que la converteix en una opció més urbana, antisistema i crispada. Esplèndida per a festes raves domèstiques de Cap d’Any. Podeu muntar-vos sense perill la vostra pròpia barricada a casa sense la presència dels Mossos. Slow TV per fer-vos anar molt calents sense rebre cops de porra.