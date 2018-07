"A prop de casa no és a casa", diu Carme Forcadell, expresidenta del Parlament en presó preventiva per permetre parlamentar. Una part dels presos polítics independentistes, en presó provisional acusats d'un delicte de rebel·lió tot i l'absència de violència, són ja dins de presons situades en territori català. La injustícia de l'abús de la presó preventiva aplicada amb esperit de revenja els manté entre quatre parets, però el trasllat alleuja el patiment de les seves famílies. Sobretot dels menors, que durant nou mesos han hagut de fer llargs viatges fins a Estremera i tornar de nit sense entendre per què el pare no torna amb ells quan li donen la mà. La situació posa en evidència la importància de la política de cada dia. La que permet tenir presons amb criteris dignes, cossos de seguretat propis, mitjans de comunicació públics que, juntament amb els privats, expliquen el país amb tota la seva diversitat. Ara els serà més fàcil connectar amb una realitat social més assossegada que fa nou mesos, però determinada. Sabran que en cinc dies s'ha cobert la fiança de 1,6 M€ imposada al Govern, que el país creix, que la convivència no s'ha trencat i que es va recuperant una certa normalitat, fent-la compatible amb la reivindicació permanent del seu alliberament. Potser des de les cel·les sentiran els crits de les persones que demanen llibertat. Continuen empresonats, però una mica més a prop.