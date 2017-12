Una publicació a suprimir

La Diputació “provincial” de Barcelona s’ha queixat darrerament del dèficit que li produeix sistemàticament el “Boletin Oficial de la provincia de Barcelona”. La Diputació edita aquest “Boletín” per concessió del Ministeri de l’Interior que no li dóna cap subvenció per la realització d’aquest servei, a diferència del “Boletín Oficial del Estado” que si que en rep de l’Administració de l’Estat. Aquesta situació no sé si és la normal de totes les diputacions, però fora interessant saber si succeeix almenys a totes les diputacions dels Països Catalans. Perquè d’entrada, potser no cal dir-ho, s’ha de dir que l’esmentat butlletí “provincial” està escrit totalment en castellà. I d’ençà que va entrar en vigor l’Estatut d’Autonomia a principis d’aquest any, el català és la llengua pròpia de Catalunya (article 3.1), a més d’ésser idioma oficial de Catalunya (article 3.2). I això no ha repercutit en res en l’esmentat butlletí. [...] Però tot això esperem que aviat serà aigua passada. Vull imaginar que el futur d’aquest “Boletín” és realment breu. És a dir, en el llenguatge administratiu i burocràtic, “publicación a extinguir”. El Diari Oficial de la Generalitat publica i publicarà tota la vida oficial dels nostres organismes autonòmics, del Govern, del Parlament i de la Presidència de la Generalitat i també de la vida local que depèn de la mateixa Generalitat. D’altra banda la Diputació entrarà en fase de desaparició tan aviat com s’aprovin els seus traspassos a la Generalitat i tot fa pensar que aquesta llei s’aprovarà al Parlament el mes vinent i que amb sis mesos s’hauran transferit i començaran a funcionar els Consells Intercomarcals. Poca utilitat tindrà el “Boletín” per a la vida local. Pel que fa a les delegacions ministerials a Barcelona aquestes en general tenen la vida comptada. Posem pel cas, la d’Ensenyament, està transferida a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat, i per tant no té res a publicar, i succeeix el mateix amb les altres delegacions, desitjaríem que de la manera més ràpida possible. [...] La plena vigència de l’Estatut d’Autonomia ha de significar la desaparició de coses ja no útils i que ocasionen despeses innecessàries. Si s’escau i per a l’administració de l’Estat que resti no transferida, el que cal és un “Butlletí oficial de la Delegació del Govern a Catalunya” i que esperem que s’editi en català [...]