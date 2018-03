Unes quantes paraules…

Era mitjanit. Feia un vent terrible. El jutge ens comunicà que quedàvem en llibertat provisional, i, junt amb una colla de companys, abandonàrem el vaixell-presó. Després de passar llista dues o tres vegades, ens deixaren anar. Travessàrem els molls, deserts i tristos. Arribàrem al Portal de la Pau. Els tramvies circulaven normalment. Els rètols lluminosos dels cabarets ens ferien la vista. Els cafès eren plens de gent que fumava, que bevia, que reia i parlava. “El món marxava”. Havíem passat dues nits al ras, al Patí dels Tarongers, sota la vigilància severa del Tercio Extranjero. Ens havíem habituat a dormir a terra i a menjar malament. Una nit ens havien traslladat al vaixell. En sortíem una altra nit. Alguns dels companys que havíem conegut a bord són a presidi. D’altres compleixen penes menys severes. Els uns han deixat la mare; els altres, l’esposa i els fills. Uns i altres, segurament, en la misèria. Ens havíem acomiadat amb un deix de tristesa als ulls que endebades volien dissimular. I en arribar a la Rambla pensàrem en ells. “El món marxava”. Hauríeu dit que no havia passat res. Que no hi havia obrers que es podrien a l’ergàstula per un ideal. Que no passava res... Aquella entrada a la Rambla barcelonina ens causà una impressió que mai més no oblidarem. L’endemà el primer amic amb el qual topàrem ens atabalà a preguntes. El segon féu el mateix. Els altres els imitaren. Els uns havien sortit amb l’arma al coll i havien hagut d’abandonar-la sense lluitar.

Els altres ens deien que havien passat “una nit terrible” escoltant la ràdio. Això darrer ens ho digueren alguns homes amb càrrec representatiu que devien a aquells companys anònims que havíem deixat al vaixell o que anaven cap a presidi. [...]