Per què en diuen odi, si veuen que és il·lusió?

EL SOBIRANISME té les condicions per guanyar el 21-D, però necessita espolsar-se de sobre l’excés d’emotivitat per al qual, d’altra banda, té motius: violència policial, presons, exili, 155... Ahir va haver de llegir un dels titulars més bèsties de la història del periodisme espanyol des del 1977, el que parlava d’odi a la mani de Brussel·les, a la portada d’ El País. Fins i tot els que van fabricar el títol saben que el Procés no ha estat fet d’odi, ni en les maneres ni el fons. Saben que hi ha molta il·lusió per governar-se millor, d’acord amb les capacitats d’un país que demana una conversa adulta amb l’estat que paga amb el seu esforç. S’entén que ERC i la llista de Carles Puigdemont siguin respectuosos amb el patiment dels seus líders, i que han de fer la campanya tenint-ho tot en contra, però els caldrà més energia i propostes, que dol i laments.