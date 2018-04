Els que preparen el terreny

El PSC parla d'"insurreccionals", Rivera parla d'"escamots violents" i el PP lamenta haver-se quedat curt en la intervenció dels Mossos amb l’article 155. La premsa governamental es refereix textualment a actes de violència quan parla d’accions de protesta dels CDR com aixecar barreres de peatges. A poc a poc, el relat de la violència associada al Procés es va imposant als mitjans de comunicació espanyols i entre els partits del 155. Primer va ser la interlocutòria de Llarena, per justificar el delicte de rebel·lió, i ara s’estén a l’actuació dels CDR i a qualsevol acte de protesta per la situació d’excepcionalitat que viu Catalunya. L’estratègia de l’Estat és criminalitzar el Procés per assimilar-lo al conflicte basc i justificar així noves mesures repressives que afectarien no només les institucions sinó també els partits polítics independentistes, les organitzacions civils i els mitjans de comunicació. Com que la partida es juga en el tauler internacional, cal actuar amb un civisme exemplar per demostrar que si es vol construir un relat sobre la violència caldrà inventar-lo, i posar en evidència l’abús de poder actual amb la Generalitat suspesa, els membres del govern en presó preventiva a centenars de quilòmetres i la calúmnia permanent. Només cal escoltar amb atenció per veure com preparen el terreny, com Ciutadans justifica per patriotisme el suport als pressupostos i com el PP acusa el PSOE de tebi. Caldrà no facilitar-los l’estratègia.