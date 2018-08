Digue'm quina portada fas i et diré...

260x366 portada abc 17/8/18 portada abc 17/8/18

Hi ha dies en què les portades defineixen un diari. Normalment això passa quan hi ha notícies d'impacte, com va passar fa un any amb els atemptats del 17-A, o quan es tracta d'una portada pensada des de fa dies perquè serà la d'una data assenyalada, i això és el que ha passat aquest divendres, primer aniversari dels atemptats jihadistes de Barcelona. Una primera pregunta que t'has de fer és on poses el focus del titular principal. Així, per exemple, 'La Razón' no el posa en les víctimes sinó en els monarques: "Els reis només aniran a un acte per no 'sobreexposar-los'". Que aquesta sigui la màxima preocupació editorial del diari dona molta informació sobre quines són les seves prioritats informatives. Un cas semblant és el d''El Mundo', que titula: "Les víctimes del 17-A denuncien que el Procés les va deixar en un 'segon pla'". Quin gust barrejar 17-A i Procés!

En el cas de l''Abc' els portadistes aposten per una història que tingui continuïtat amb la que ells van fer fa un any, i així entrevisten el guàrdia urbà que sortia en aquella portada ajudant un bebè. El titular és "Homenatge, record i respecte", tot i que el que defineix més el diari és la declaració que han triat del protagonista: "Guardo la samarreta amb la sang del bebè per no oblidar el que va passar". 'El País' fa un titular informatiu, "Institucions i víctimes demanen un homenatge sense protestes", però la seva gran aposta és un dibuix de Barcelona fet per Mariscal, icona del 92.

A Catalunya tothom fa portada monogràfica excepte 'La Vanguardia', que titula "Les víctimes del 17-A demanen als polítics 'una treva'". 'El Periódico' titula en gran "Per les víctimes", 'El Punt Avui' fa "Sense por" i l'ARA "Un any contra la por", tots tres amb imatges de la Rambla.