La ràbia justificada, la coexistència desitjada

HI HA UNA RÀBIA desfermada, convertida en orgull de gènere i en esperit col·lectiu de combat a les manifestacions del 8 de març, que converteix el seu crit revolucionari en una afirmació greu i alegre alhora, que empodera les dones, adverteix els homes, obliga les institucions i transforma la societat. Sí, la transforma perquè no hi ha acte comunicatiu sense conseqüències. És una ràbia justificada, que ve del fons dels segles i dels titulars sagnants de cada dia del segle XXI. Com a home, em sembla impossible no callar i renunciar al monopoli masculí de la paraula, per afegir-se al crit, després. Estem assistint a l’esmena a la totalitat de les relacions de domini amb què s’han establert les convencions amb què actuem en societat, encara avui. Hem de saber passar del domini a la cooperació, a la coexistència en igualtat, a la fraternitat entre homes i dones.