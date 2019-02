La ràdio, aparell de comunicació (1932)

[…]

La tècnica ha estat prou avançada per produir la ràdio, mentre que la societat encara no ho ha estat prou per acollir aquest descobriment. No era pas el públic qui esperava la ràdio, sinó que més aviat és la ràdio qui espera el públic; o, si voleu, per explicar amb més precisió aquesta realitat de la ràdio, no és pas el contingut el que espera uns mètodes de producció a partir dels desitjos del públic, sinó que són els mètodes de producció els que busquen desesperadament un contingut. La gent disposa de cop i volta de la possibilitat de dir-ho tot a tothom; però, sense reflexió, un no té res a dir. Què vol dir l’expressió “a tothom”? En principi, s’ha resolt la qüestió abstenint-nos de reflexionar. Hi ha qui busca en el seu entorn on s’ha dit alguna cosa a algú, i es conforma intentant d’introduir-se en aquell lloc per intervenir-hi una mica dient no importa què a no importa qui. Ja veieu què és la ràdio en aquesta primera etapa: un simple substitut. Substitut del teatre, de l’òpera, del cafè concert, de les pàgines locals de la premsa. [...] Per tal de parlar de manera positiva, és a dir, per destriar allò que hi ha de positiu en la ràdio, faig una proposta dirigida a transformar la seva funció: cal convertir la ràdio d’aparell de distribució en aparell de comunicació. La ràdio ha de ser l’aparell de comunicació més formidable que es pugui imaginar per a la vida pública, un enorme sistema de canalització, o, més encara, pot ser-ho si sap no únicament emetre, sinó rebre; no únicament aspirar que l’oient escolti, sinó fer-lo parlar; no pas isolar-lo, sinó relacionar-lo amb els altres. Cal, doncs, que la ràdio, abandonant la seva activitat de proveïdora, organitzi l’aprovisionament de continguts per part dels mateixos oients. És per aquest motiu que són absolutament positius tots els esforços de la ràdio per donar a les manifestacions públiques un caràcter realment públic. El nostre govern necessita tant l’activitat de la ràdio com la necessita la nostra justícia. Quan el govern i la justícia s’oposen a aquesta activitat, és perquè tenen por, és perquè són unes institucions del passat, d’un passat anterior al descobriment de la ràdio, o potser anterior a la invenció de la pólvora. [...] En realitat, la tasca de la ràdio no es pot limitar pas a la simple retransmissió d’informacions. Ben al contrari. Ha d’organitzar el recull d’informacions, és a dir, transformar les informacions donades pels governants en respostes als requeriments formulats pels governats. La ràdio ha de fer que aquests intercanvis siguin possibles. La ràdio pot organitzar els grans debats entre els grans sectors de l’economia i els consumidors sobre l’estandardització dels béns de consum, els debats sobre els augments del preu del pa, les discussions contradictòries entre ajuntaments. Si penseu que tot això és utòpic, pregunteu-vos per què és utòpic. [...]