El ‘reality’ dels Borbons

La Casa del Rei ha difós un vídeo de vuitanta-cinc minuts mostrant la vida quotidiana del rei Felip VI. És un peculiar obsequi als súbdits per commemorar el cinquantè aniversari del monarca. Tot i que el gruix de les imatges està destinat a l’exhibició de la seva activitat institucional, s’hi han inclòs escenes molt més llamineres de la vida privada. I la comedieta familiar és, ben bé, de fireta.

Un dels quadres domèstics més impagables consisteix en la interpretació d’un dinar de dissabte del matrimoni amb les nenes. Mentre el rei i les infantes esperen ser servits asseguts a taula, el monarca dona una conversa forçada a les seves filles. I, per descomptat, els pregunta pels deures, per evidenciar que és un pare atent amb les responsabilitats educatives. “ ¿Tienes exámenes esta semana? ”, li demana a l’hereva. “ Dos ” respon la nena, exhibint així la seva preparació intel·lectual. “ ¡Qué rica, la sopa! ”, diu el rei quan uns braços misteriosos li posen el plat al davant. És sopa de verdures, que, a jutjar pel color i l’aspecte, no sembla gaire apetitosa. Ho confirma la cara d’una de les infantes, que no pot fingir. Després descobrim que qui serveix la taula és la mateixa reina Letícia, tal com correspon al perfecte ordre patriarcal. No perquè la vegem fer-ho, sinó perquè el color del seu jersei es correspon amb els braços que hem vist abans. És a dir, se’n dedueix que és ella qui serveix però tampoc se l’exhibeix com una mestressa de casa. Cal mantenir l’equilibri perquè són moderns. Aleshores ella dona conversa sobre temes professionals: que si ha de mirar-se un vídeo per a un acte, li pregunta al marit si ell ja l’ha vist... Per cert, el plat de sopa de Letícia no té la fullaraca ni els trossos sòlids que tenen la resta de comensals. Per a la reina, l’àpat és més frugal. Una altra escena ens mostra la reina i les seves filles supervisant de lluny com el monarca grava el discurs de Nadal i també com surten un matí de la Zarzuela per acompanyar les nenes en cotxe a l’escola. Dins del vehicle, l’hereva repassa la taula periòdica dels elements ajudada pel monarca (que només escolta) i que dictamina: “ Te lo sabes muy bien”.

Són unes escenes interpretades sota l’atenta mirada d’una càmera en què tots els membres de la família han de fingir una naturalitat que queda molt estranya.

És el reality dels Borbons en estat pur. El que veiem no és veritat, és una representació del que s’espera que sigui la quotidianitat monàrquica. Es produeix una situació de simulació absoluta per part de la monarquia que els mitjans i els espectadors decideixen acceptar com a real. Quina finalitat té? Perpetuar uns valors familiars i morals que se suposa que han de servir d’exemple social. I, sobretot, justificar l’existència de la casa reial i que sembli que serveix per a alguna cosa.