La rebel·lió de Rivera que no implica acabar a la presó

CURIOSAMENT, LA PREMSA espanyola no ha donat la mateixa importància als cops de puny a un càmera durant la manifestació de Ciutadans que a l’agressió de la setmana passada. Vaja! Resulta que si l’agressor sorgeix d’un acte de Cs el discurs del totalitarisme, de la intimidació al contrari i de l’ambient irrespirable a Catalunya desapareix, i el fet es minimitza: només La Razón hi dedica un petit títol a portada, però sembla penedir-se’n a les pàgines interiors, quan l’única versió existent és la de Ciutadans: que hi havia un infiltrat. A El Periódico també hi ha dissonància entre les pàgines interiors i la portada. A dins, una cobertura centrada a destacar que Cs atia l’odi. A fora, un culpable ben diferent: “Alerta groga”. Potser un problema de daltonisme els impedeix posar “Alerta taronja”. A El Mundo sembla que facin befa del significat real del símbol ultratjat, la solidaritat amb els presos: “Creix la rebel·lió cívica contra la imposició del llaç groc”, titulen en portada. Que fàcil és parlar de rebel·lió quan organitzar una manifestació no et suposa la presó per aquest mateix delicte. El diari, que amaga l’agressió dins el text, ofereix una pàgina d’opinió a Rivera.

LA RIDÍCULA BUFANDA

Un dels mals dels diaris esportius, cada cop més estès en la informació política, és escriure des de la bufanda. A vegades, a costa de fer el ridícul per demostrar que el teu equip és el millor i el rival el pitjor. Un exemple, a l’ Sport : “El Madrid es queda sense campions de Champions”. Com és possible? És el vigent campió, gairebé no ha fet canvis a l’equip... El text, que no aconsegueix justificar el títol, explica que en plantilla queden “només” deu jugadors de la Champions... del 2014. Si la bufanda s’estreny molt fort, acaba escanyant el periodisme.