La reconquesta de la Pilota d’Or de Messi

Ja fa setmanes que Messi ha començat la reconquesta de la Pilota d’Or. Fa pocs dies Cristiano Ronaldo treia pit després de guanyar el premi, però l’argentí ja feia dies que treballava per anar-li rosegant els turmells per fer caure la seva estàtua. Cristiano caurà, fet miques, segurament d’aquí un any, quan Messi guanyi la Pilota d’Or, la rebi i, modestament, agraeixi als seus companys l’ajuda.

Però serà la Pilota d’Or, si arriba, en què caldrà agrair menys la feina dels companys. A Busquets, Alba, Ter Stegen... i poca cosa més. El Barça més humà viu de les genialitats d’un jugador que, sense Neymar, s’ha erigit en un líder tan superior als seus companys que la comparació fa mal. Si s’hi suma que Suárez, malgrat marcar, no viu el seu millor moment de joc, tenim un Barça mortal que aconsegueix anar guanyant sense entrar pels ulls. Tot passa per Messi, quan es tracta de joc. I només Ter Stegen, amb les seves aturades, s’atreveix a discutir el protagonisme al jugador de Rosario.

Valverde sap perfectament què passa. Fa temps que ha fet el diagnòstic. Sap que el talent d’Iniesta mai s’apagarà, però el seu cos no l’acompanya. Sap que cal protegir-se contra rivals durs, sap que li falta un central. I mira que ho tenien clar, però no va acabar venint per no ofendre un Mascherano que, finalment, ha decidit anar-se’n ell. Sap que calia refer un atac sense Neymar. I que comparar Deulofeu amb el brasiler és una bogeria. També ho és comparar-lo amb Dembélé. Valverde sabia que tenia una gran plantilla, però que ha rebut en herència un bloc que no està capacitat per enamorar com el Barça del passat. Aquest equip sempre perdrà les comparacions amb si mateix, però té prou nivell per derrotar els altres equips europeus. La clau és rodejar Messi de bons jugadors, que treballin per fer la feina necessària. Els miracles ja els posa Messi, que segurament sap que en el futur necessitarà fitxatges de nivell. I si Messi ho demana, el club haurà de fer-li cas i gastar-se’ls.