La reforma de la Historia (1927)

¿Cómo hacer sentir a la burguesía europea -tan satisfecha con las conquistas de la Revolución efectuada por sus abuelos- que el mundo no fue creado exclusivamente para ella ni ha de terminar en ella, y que, después de haber logrado los Derechos del Hombre y la abolición de los privilegios de la nobleza y del clero, queda todavía por realizar un admirable ideal de justicia? ¿Cómo recordar al nacionalista fanático que su país, o, mejor, la estructura actual de su país, no es ningún dogma inconmovible, sino algo vivo y cambiante, desde sus límites geográficos hasta sus instituciones más firmes, que en muy poco tiempo dejará de ser lo que es, mal que le pese, como tantas veces dejó de ser lo que ha sido? Esta visión profunda del transcurso humano, que impide a nuestros sentimientos encharcarse en una balsa sistemática, porque los obliga a acelerarse y correr como el agua viva, que fluye y salta sin descanso, sólo puede darla una enseñanza histórica capitalmente reformada. La Historia es la más atrasada, pedagógicamente, de cuantas disciplinas se inculcan a las juventudes europeas. La física, la química, las matemáticas, la geografía, las ciencias naturales, incluso las lenguas clásicas, son unas y las mismas en toda Europa, con ligeras variantes que no afectan a lo esencial. Las historias, por el contrario, son tantas como naciones, mejor dicho, como ministerios de Instrucción pública. Se contradicen o menosprecian bárbaramente unas entre otras, y sólo coinciden en un absurdo: en que cada una afirma que el país oficialmente instruido por ella es el primero del mundo. ¿Os hacéis una idea de la rémora que este hecho pedagógico representa en la unificación y humanización de la sensibilidad política y la conciencia pública de Europa? La Historia actual, en su aspecto pedagógico, ha de sufrir todavía una renovación tan grande, que sólo puede compararse con las experimentadas por nuestra astronomía y nuestra química respecto de las antiguas astrología y alquimia. Uno de los primeros y eficaces pasos en este sentido lo ha dado, a pesar de sus defectos, a mi juicio numerosos, el gran libro de H.G. Wells: su Esquema de la Historia Universal.[…] En nuestras clases de Historia yo pondría un lema, ligerísima variante de la definición que Nietzsche daba del superhombre. Con profundo amor al pasado, plena responsabilidad del presente y resuelto anhelo de futuro, escribiría, para que se grabase en el alma de nuestra juventud: “ España es algo que debe ser superado ”.