La reforma del finançament o un curiós sentit de la solidaritat

Aquest 2017 havia de ser l’any de la reforma del model de finançament autonòmic. Un model que, per cert, està caducat des de l’any 2014. En la Conferència de Presidents celebrada el febrer d’aquest any, Rajoy es va comprometre a tenir enllestit un nou model per a aquest any. Ja anàvem tard i malament: la discussió d’un nou sistema s’hauria d’haver produït el 2013 perquè entrés en vigor l’any següent. En aquell moment, amb una greu crisi econòmica i sense un euro a la caixa per repartir, el govern del PP va optar per no obrir el meló del finançament autonòmic i substituir-lo pel FLA, el fons de liquiditat autonòmic. Segons el mecanisme del FLA, el Tresor espanyol s’endeutava als mercats internacionals, gràcies al fet que controlava i controla les bases fiscals dels ciutadans dels diferents territoris, i prestava aquests diners a les comunitats autònomes a canvi d’uns interessos. Amb el FLA es va posar un pedaç i es va substituir un model per un sistema encara més arbitrari i discrecional, que facilitava un control estricte de les despeses de les comunitats, el súmmum en un Estat que es vol recentralitzar.

El model vigent de finançament està desequilibrat a favor de l’Estat i és arbitrari. El regeix un principi de solidaritat interterritorial que persegueix dos objectius: equilibrar el nivell de despesa en l’estat del benestar dels espanyols independentment d’on visquin, i aconseguir la convergència en rendes. El sistema, però, no estableix a què s’han de destinar aquests ingressos de la solidaritat i, per tant, les autonomies perceptores poden decidir utilitzar fons que haurien d’anar destinats a promocionar l’activitat econòmica, a incrementar l’estat del benestar dels seus ciutadans, finançant els llibres de text dels alumnes o fent un pla Renove dels mobles, com és el cas d’Extremadura, cosa que perpetua les desigualtats.

Amb l’aprovació dijous passat de la nova quota basca, s’ha posat sobre la taula la contradicció del model territorial de l’Estat. La nova quota serà 225 milions d’euros anuals inferior i es retornaran al País Basc 1.400 milions d’euros de sobreestimació històrica de la quota. Per cert, entre els anys 2010 i 2015, la Generalitat va finançar l’Estat amb 6.112 milions d’euros, per errors en el càlcul de les bestretes del finançament. Un curiós sentit de la solidaritat.