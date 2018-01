La reforma pedagògica de Zoido

Hi ha amoïnament. Ho diuen molts pares: de nens, gats, formigues, musaranyes... Desconcertats. Desanimats. Esgotats. Progenitors que si van jugar a la partida de pòquer de l’espermatozou i l’òvul era perquè apostaven per educar els fills. Doncs ara ho poden perdre tot. Hi ha en marxa una reforma pedagògica que vol capgirar l’educació des dels dies de l’Acadèmia dels Dubtes Permanents de Sòcrates. És la Nova Escola d’Adoctrinament Zoido. Un ensenyament basat en la manipulació universal i pública. La repressió, l’atonyinament, interclassista. L’acompanyament, dins i fora de les aules, de la didàctica de la mentida. No cal que demaneu plaça perquè venen a domicili.

El ministre Zoido és la Mary Poppins Borroka de la nova pedagogia per a Catalunya, com ha explicat aquests dies. Educació a cops, que ens ensenya que les matemàtiques poden ser l’hòstia d’al·lucinants, màgiques: 87 milions d’euros costa la reforma i 6.000 professors (policies i guàrdies civils), que van ser destinats a Catalunya per impartir classes perquè tot quadri per força. No enteneu el nou mètode? Esclar, les sumes i les restes són diferents: resten els catalans, que tenen la culpa de tot, i per això ara tots els pobres espanyols han de pagar la factura sumatòria d’aquesta pedagogia. Mens sana i corpore sano.

L’educació física és revolucionària. Mai vista. La primera classe va ser durant el referèndum de l’1-O. La nova gimnàstica de “l’ús mínim de la força” va transformar, en segons, els cossos fofos dels electors catalans en complexions atlètiques que feliçment esclataven en uns Jocs Olímpics de sang, trencaments, infarts i blaus. Tot gràcies a uns entrenadors que es van trobar amenaçats per uns catalans que el que volien realment era pegar-los, per això, i professionalment, legítimament i proporcionalment, els preparadors físics van complir amb el seu deure esportiu. Així es va poder veure a les imatges, que no va veure ningú, perquè una de les grans llacunes de l’alumnat català és l’ètica i l’educació mediàtica: ensinistrats en les imatges falses, manipulades, deslocalitzades... Per això la nova moral de la realitat està basada en la mentida. Els nostres alumnes no han de saber la veritat, només han d’aconseguir que els donin la raó... Això és el que hem de patir molts pares: que s’estigui desplegant aquest nou pla d’estudis existencial per a Catalunya. Patim al veure com altres pares catalans avalen el mètode Zoido. Pares que ensenyen els fills a justificar i legitimar la violència: això està bé, això s’ho mereixen. Pares que defensen la nova pedagogia d’enganyar, mentir, estomacar... Tot al revés. Altre cop ens volen donar gat per llebre i per pebre.

Ara fa un segle s’estava construint (finalitza el 1919) una de les primeres pedres de la veritable i revolucionària pedagogia catalana: l’escola primària de la Masó (Alt Camp). Pedra de tartera. Una de tantes de la serralada de l’ensenyament públic català: des del bressol fins a la universitat. La gènesi d’avui. Tots som alumnes d’allà. De la Mancomunitat (1914), que sí que va capgirar el país ensenyant com es passa de les idees a la realitat. Perquè, com deia un dels grans pedagogs de Catalunya aleshores, Eladi Homs: “No havem de voler que a la nostra terra hi quedi un analfabet”. La nostra és la pedagogia nuclear que combat l’analfabetisme existencial. Nosaltres, a diferència de l’Espanya que ens volia, i ens vol, permanentment ignorants, vam estar al mateix nivell que la reforma pedagògica planetària. Perquè nosaltres, com deia Homs, creiem que “una escola pública catalana de la més alta qualitat pedagògica deixaria d’ésser l’escola dels pobres per a convertir-se automàticament en escola de totes les classes socials, que a ningú repugna l’excel·lència; en escola catalana per antonomàsia, car seria l’escola dels fills de tots els catalans”. Aquesta és la nostra pedagogia existencial, la que volen capgirar, perquè ens volen fracassats, analfabets: sense futur.