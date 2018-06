Un refugi amb finestres

“Morir-se és un verb reflexiu que s’inicia quan veu venir l’extramunció del dir t’estimo”. És una autopropina per haver-nos begut un got de vodka en un autoservei”. Així descrivia la immensa poeta nord-americana Anne Sexton la seva malhaurada quotidianitat amb l’alcohol, l’experiència dels límits. Avui dia les dones que beuen poden escriure versos incendiaris, amagar-se dins una cambra fosca, trobar refugi en la nit. Però segur que a través d’una finestra han pogut sentir les veus del carrer i les proclames del 8-M o veure com la presència de la dona i la seva vàlua professional es reivindiquen cada dia més. Poden escriure versos i amagar-se, però el sentiment de soledat no els impedirà sortir-se’n.