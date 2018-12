Un regal sospitós a ‘MasterChef Junior’

Diumenge, a TVE, oferien el segon programa de la nova temporada de MasterChef Junior, el talent show de canalla que cuina. Més enllà dels melodrames d’alguns nens que el programa es podria estalviar, va cridar l’atenció un fet en el moment final de repartir els regals entre els nens eliminats del concurs en aquella edició. Eren dos nens i una nena, d’entre vuit i onze anys. A tots tres els van regalar un curs de cuina online, un joc de MasterChef, un robot de cuina del qual podien triar el color i un obsequi gentilesa d’uns grans magatzems que patrocinen el programa. El primer nen va rebre un petit paquet embolicat. “ No sé si vas a poder abrirlo... Seguro que sí porque eres el más fuerte de todos ”, li va dir la presentadora. I de dins en va sortir un telèfon mòbil. Per al segon nen hi havia un paquet una mica més gros, que un cop sense paper vam descobrir que era una tauleta digital. El regal de la nena era força més gros. I de dins en va sortir una nina amb aparença de nadó, amb tot el conjunt de roba de color rosa. La nena estava encantada de la vida amb el regal, tot sigui dit. Li va agradar molt. La presentadora va fer broma dient que aquell bebè s’assemblava molt al seu fill. Com a espectador et quedaves una mica estranyat pel desequilibri entre els tres regals. I no precisament per una qüestió econòmica, sinó sobretot per l’evident sexisme que destil·lava aquell gest. El programa va aclarir dies més tard, arran de la polèmica posterior generada a les xarxes socials, que la llista de regals la fan prèviament els pares amb els nens, de tal manera que s’asseguren que l’obsequi s’ajusta al criteri familiar i, a la vegada, fa il·lusió als nens.

Ara ja sabem que la cara de sorpresa de les criatures concursants forma part del xou televisiu. Igual que les frases d’agraïment dels nens, que són fruit de l’adoctrinament: “ En el programa he aprendido que si te portas bien y te esfuerzas mucho puedes conseguir cosas muy grandes”, diuen tots obedients abans d’acomiadar-se.

Aclarit el misteri del possible sexisme, estaria bé que la televisió pública, davant d’aquestes desigualtats tan sospitoses i que fan mal als ulls, poguessin explicar les circumstàncies en el mateix moment de fer el regal. Bàsicament perquè si no s’aclareix, el missatge que es transmet a l’audiència és essencialment sexista. Per als nens, tecnologia d’última generació, i per a les nenes un nadó de plàstic per fer pràctiques simbòliques de maternitat.

Va ser, per tant, una decisió mal explicada que, a la pantalla, ensenyava uns valors caducs nocius. La televisió pública hauria d’anar alerta amb aquestes relliscades. Potser la nina la podrien regalar tant als nens com a les nenes. Tenint en compte la seva sorprenent destresa culinària, sempre tindran un bebè a l’abast per alimentar-lo a base de marmitako i pochas con chistorra sense dir ni piu.