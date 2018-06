El rei despullat

Felip VI va despullat a Catalunya des del 3 d’octubre. Per als republicans mai no havia anat vestit, però molts ciutadans estaven disposats a deixar-se convèncer de la utilitat d’un cap d’estat encara pensant en la inèrcia que va aconseguir el seu pare el 23-F i que va dilapidar tenaçment entre elefants. Felip VI va perdre l’oportunitat de ser una força estabilitzadora per al conjunt dels ciutadans quan va renunciar a Catalunya després de la repressió de l’1-O. Des d’aleshores, el rei no ha fet ni un sol gest intel·ligent per reforçar la seva figura si pretén que el seu regnat resisteixi a la pèrdua de Catalunya. El president Torra li ha enviat una carta demanant-li que corregeixi l’error i el monarca l’ha remès al president del govern, la qual cosa hauria sigut una resposta correcta si no hagués trencat abans la seva neutralitat. Felip VI ha perdut la capacitat mediadora de la monarquia i, per tant, l’ha buidat de contingut. La parella reial ha perdut fins i tot el sentit de la foto oportunitat quan els seus assessors permeten que apareguin somrients i satisfets al costat d’una seriosa Ivanka Trump el mateix dia que els EUA s’escandalitzen per la separació dels nens immigrants de les seves famílies. Si algú pensava que Letícia podia fer aterrar la monarquia, la realitat és que l’ha devorat la frivolitat del paper cuixé. La monarquia espanyola ha perdut Catalunya i amb ella la seva raó de ser, però intenta ignorar-ho amb un somriure forçat.