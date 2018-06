El relat d’un club diferent a la resta

Des que fa 50 anys el Bàsquet Manresa va aconseguir el primer salt a la màxima categoria, la història del club ha combinats moments de patiment amb d’altres de memorables, com el que dimarts es va viure al Nou Congost. Ningú ha ajudat a construir el relat d’una entitat diferent a la resta tan bé com Xavier Prunés, que va presenciar el partit decisiu des de la fila 18 del pavelló, a pocs metres d’uns pupitres de premsa que el troben a faltar. Vint anys després de protagonitzar una de les històries més inversemblants de l’esport, la d’un títol ACB impensable, l’ICL Manresa va aconseguir un ascens esportiu que ara espera la confirmació als despatxos. Els dirigents han fet els deures, que inclouen un nou patrocinador, i no preveuen cap complicació.

Després de constatar que Román Montañez i Diego Ocampo asseguren bones decisions esportives i de comprovar la bona sintonia entre l’alcalde, Valentí Junyent, i el president, Josep Sàez, el pròxim repte del Bàsquet Manresa és el d’allargar la bona connexió que ha tingut amb els seus aficionats durant el tram final d’una temporada que no ha sigut senzilla. Les últimes cinc campanyes a la Lliga Endesa van ser dures i en alguns moments Manresa va oblidar el seu somriure característic. El desgast de viure permanentment al caire de l’abisme va ser esgotador. Fidelitzar els aficionats que dimarts van presenciar en directe l’ascens contra el Melilla o que divendres van omplir la plaça de l’Ajuntament ha de ser una prioritat per fer créixer el número d’abonats. La clau és accentuar el relat de club petit capaç d’aconseguir gestes inversemblants. Convé explicar de manera global els èxits d’un equip que no ha de renunciar a la seva personalitat i que no ha de perdre la seva proximitat. Es tracta de separar-se dels resultats esportius per crear un vincle més emocional que, a més, recordi a les empreses de l’entorn que apostar pel Manresa torna a ser atractiu. Les marques ja no es conformen amb tenir visibilitat i ara busquen transmetre emocions per establir nous vincles amb els consumidors.

Quan se superi l’auditoria que demana l’ACB, el club del Bages ha d’estar preparat per fer un pas endavant des del punt de vista estructural que acompanyi el projecte esportiu. El periodista Pere Flores ho resumeix amb una frase magistral: el Bàsquet Manresa ha de superar el complex de botiga de vetes i fils.