El repte feminista

Un dels arguments amb què els “savis” burgesos del segle passat s’oposaven a allò que en aquell moment s’anomenava “emancipació de la dona” era que, si les dones sortien de la llar i assumien tasques en el món que fins llavors havia estat monopoli de l’altre sexe, aquesta integració els comportaria un contagi, una contaminació de la manera de fer agressiva, deshumanitzada i sense entranyes que la lògica del mercat capitalista exigia del sexe masculí. Això suposaria per a la “humanitat” -és a dir, per als homes- la pèrdua de l’únic reducte dominat per valors de tipus afectiu i humanitari, la família, encarnats en la figura de la dona: és a dir, que el guerrer es quedaria sense lloc on reposar. I en conseqüència, la llei de la selva, imperant en la meitat exterior de la realitat -el món de la producció-, dominaria totes les relacions, fins al punt de fer insostenible l’existència humana.

Evidentment, quan deien això s’ho creien només a mitges o més ben dit, en allò que els convenia, amb aquella lògica tan burgesa de considerar-se ells sols la humanitat. Perquè quan preconitzaven la imatge de la dona retirada del món, vetlladora del foc sagrat de la llar, pensaven -és clar- en les dones de la seva classe; mentrestant, ocupaven en les seves fàbriques grans contingents de mà d’obra femenina a meitat de preu dels salaris masculins. Es veu, doncs, que en aquell moment d’expansió capitalista a les llars proletàries no hi havia cap foc sagrat per vetllar, i només n’apareixerien les flames molt oportunament en els moments de crisi com l’actual, quan cal despatxar les dones dels seus llocs de treball. A tots aquests arguments adduïts pels “savis” burgesos, les feministes del XIX -que al capdavall n’eren les filles, dones o germanes- responien afirmant que el que s’esdevindria seria precisament tot el contrari: l’entrada massiva de dones als llocs de responsabilitat del món fins llavors reservat als homes suposaria la reconversió, la humanització d’aquest món. Totes aquelles qualitats, tots aquells valors associats fins llavors a la dona (tendresa, sensibilitat…) i tancats amb ella en el ghetto familiar, s’expandirien a tota la societat. [...] És evident que la seva previsió històrica s’errava: d’una manera semblant a com s’esdevé amb els moviments nacionalistes de signe burgés en un Estat capitalista, tot i que expressaren correctament una fita oblidaren que el seu assoliment era objectivament impossible sense una transformació profunda de totes les estructures de la societat (és a dir, sense el socialisme). [...]