ABANSD’ARA

Els republicans en general (1930)

De Josep Pla (Palafrugell, 1897-1981) a La Veu de Catalunya (31-VII-1930). Avui fa noranta anys de la publicació d’aquest article. Tot i la decadència de la monarquia, la Segona República somiada encara no havia arribat a Espanya; però ja es posava molta aigua sectària al vi solidari, operació adulteradora que mai no ha estat possible erradicar de la política.