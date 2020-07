ABANSD’ARA

El retorn de Bertold Brecht (1980)

Crítica de María José Ragué-Arias (Barcelona, 1941-2019) a L’Esplai (6-VI-1980). Fa 40 anys de les representacions a la Sala Villarroel d’A los hombres futuros, recital de poemes i cançons de Bertold Brecht (Augsburg, 1898 - Berlín, 1956) per Carme Sansa (Barcelona, 1943). Foto: Sansa a l’espectacle comentat per Ragué-Arias, periodista que va morir fa un any.