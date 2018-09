El risc d’autodestrucció del futbol

Ja ho deia la meva àvia, i suposo que la teva també. Si has de fer alguna cosa, fes-la bé. Ella, que era punyetera, m’ho deia quan feia malifetes. Si n’havia de fer, com a mínim que valguessin la pena. El futbol està vivint uns mesos en què s’està accelerant el procés de canvi que s’ha anat cuinant darrerament, i cada cop valora més els que prefereixen anar més lents per fer millor les coses. El president de la UEFA, l’eslovè Aleksandr Ceferin, ha estat criticat per no haver implantat el VAR a la Champions, però trobo que l’encerta: no està en contra del VAR, està en contra que aquesta tècnica no tingui el funcionament correcte. És a dir, prefereix seguir fent proves per fer les coses bé i evitar debats estèrils.

A casa, mentrestant, els canvis s’acceleren marcats per un calendari ple d’improvisacions. Una idea bastant bona com és fer una Supercopa a un sol partit per evitar carregar el calendari i fer diners en una seu neutral a l’estranger es va fer malament a última hora. Passa el mateix amb el partit a Miami. Pots estar-hi a favor o en contra, però no s’està fent bé. Un canvi tan atrevit demana consens, diàleg, i no pas descobrir un contracte de 15 temporades de forma furtiva, per filtracions a la premsa. Tothom sap que el partit escollit és el Girona-Barça, però els aficionats, especialment els gironins, segueixen esperant explicacions clares.

Personalment, estic en contra del partit als Estats Units. Entenc que altera la competició, ja que carrega uns jugadors amb un viatge llarg i resta importància al factor camp. També entenc que reforça la tendència dels últims anys de treure els aficionats del centre de les prioritats. Però puc entendre les raons de la Lliga. Senzillament, crec que no tot s’ha de fer per diners. No tot hauria de ser vendre. Un partit fora no és greu, però ens deixa clar cap on camina el futbol. Si s’ha de fer, doncs, que es faci bé, amb diàleg, transparència, normalitat. Allunyant-se del caïnisme que sempre ha fet mal al futbol espanyol, amb les guerres entre aquests regnes de taifes que són la Lliga i la RFEF. Rubiales, tan criticat en els seus primers mesos de gestió, ara podria ser l’heroi de molts si atura els plans de Tebas de portar un partit a Miami. Però Tebas no hauria de renunciar als seus plans, si hi creu. Hauria d’explicar-se i treballar amb les cartes sobre la taula. El futbol evoluciona, sempre ha estat així. I estem veient molts canvis, últimament. El VAR, la nova Lliga de Nacions de seleccions, partits a l’estranger, cognoms comercials. La clau és no acabar autodestruint-te per intentar evolucionar massa ràpid.